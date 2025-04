"No eres nadie si no te ha llamado a declarar el juez Peinado", los mejores memes de la semana

El juez Peinado lo ha vuelto a hacer. Esta semana ha citado a declarar a nuevos testigos. En esta ocasión ha convocado al presidente ejecutivo de Telefónica y expresidente de Indra, Marc Murtra, y al también antiguo máximo responsable de esa empresa Fernando Abril-Martorell, por el software de la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la Universidad Complutense. Estos nombres se suman a una casi infinita lista de personas que ya han declarado o que tendrán que hacerlo próximamente. La noticia no ha pasado desapercibida y ha traído consigo una buena ración de memes y mofas en Bluesky y X 😂😂 "No eres nadie si no te ha llamado a declarar el juez Peinado", ironiza @caowentoh.bsky.social‬, "En este punto me parece un caso grave de discriminación que el juez Peinado no me haya citado a declarar", critica ‪@wilma78.bsky.social‬

En este punto me parece un caso grave de discriminación que el juez Peinado no me haya citado a declarar. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 7 de abril de 2025, 14:23

No eres nadie si no te ha llamado a declarar el juez Peinado. — Cao Wen Toh #7291 (@caowentoh.bsky.social) 7 de abril de 2025, 13:47

La hermana de la cuñada del amigo de la prima segunda del tío del hermano del albañil que va en el bus con el jardinero que trabaja en La Moncloa recibiendo la citación del juez Peinado. Oleo sobre lienzo.



[image or embed] — Robbhaifisch (@robbhaifisch.bsky.social) 7 de abril de 2025, 18:39

-¿Quien cojones me llama a la hora de la siesta -Sera algún comercial y... -Juez Peinado? Quién coño es el juez peinado? — El terror que aletea 📜🎲🌚 (@nigridal.bsky.social) 7 de abril de 2025, 13:35

Otro de los temas que ha levantado ampollas en redes ha sido el crowdfunding de Pablo Iglesias para recaudar 146.000 euros y trasladar la Taberna Garibaldi a un local más grande. "Éramos tres soñadores: un poeta, un cantautor y un profesor de políticas. No queríamos ganar dinero, pero sí un espacio antifascista de libertad", explica el exvicepresidente en un vídeo difundido en redes en el que pide a los usuarios que "le echen una mano". Los memes y las críticas a esta petición han dominado parte de la conversación en X y Bluesky donde los más graciosos han dado rienda suelta a su creatividad, "La noche me crowdfunding", se ríe @Hanky_solo, "Poca gente sabe que crowdfunding es una palabra anglosajona que viene de: Funding = Más cara y Crowd= Que espalda", bromea @Docstock80.

Hasta aquí los mejores memes de la semana. No te pierdas el próximo tuitómetro, prometemos que te ayudará a empezar el fin de semana de buen humor.