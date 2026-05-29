"A Zapatero sólo le falta que salgan fotos de él de vacaciones con un narco", el tuitómetro de la semana

Las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero han dado de qué hablar en redes sociales durante toda la semana. Parece que, para la calle, el resto de la investigación ha pasado a segundo plano y ahora solo importa qué valor tenían o cómo había llegado hasta allí ese joyero. Un sinfín de bulos y especulaciones que ha hecho virar el foco de otros asuntos, como las declaraciones del exministro Jorge Fernández Díaz y de Francisco Martínez en la operación Kitchen. La indignación ha corrido como la pólvora y son muchos los que, a golpe de meme, han intentado ponerle un poco de cordura al asunto: "¡Ojo que a Zapatero le han encontrado joyas en la caja fuerte! Seguro que si abren la caja de Felipe González o de Aznar encuentran collares de macarrones y anillos de latas de refrescos", ironiza @Ivanjode, "A Zapatero solo le falta que salgan fotos de vacaciones con un narco", bromea ‪@stanquerasaigon.bsky.social comparándolo con la archiconocida instantánea de Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado en un yate, “Lo de que ZP tenía joyas heredadas por su mujer en una caja fuerte, ¿qué valor tiene? Pregunto en serio”, postea @Pablo__Machuca.

A Zapatero sólo le falta que salgan fotos de vacaciones con un narco. — ESTANCO SAIGÓN (@stanquerasaigon.bsky.social) 25 de mayo de 2026 a las 23:14

EN LA CAJA FUERTE DE ZAPATERO ESTABA LA UNIDAD DE LA IZQUIERDA. — masaenfurecida (@masaenfurecida.bsky.social) 25 de mayo de 2026 a las 23:43

"Si en 2023 hubiera sido investido presidente el que ganó las elecciones, es decir, el señor Núñez Feijóo, hoy Zapatero no estaría imputado". Algunos usuarios lo han denominado como "lapsus de sinceridad", pero estas palabras de la portavoz del PP, Ester Muñoz, no han dejado indiferente a quienes las han escuchado. ¿Se lió mientras estaba hablando o dijo lo que quería decir? La pregunta se ha quedado flotando en el aire en las redes. "Ester Muñoz ha cantado La traviata. El auto contra Zapatero ha tenido lugar sólo porque Feijóo no es presidente del Gobierno", apunta @fernandoorasio.

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