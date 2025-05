Carta de amor a la promoción de bachilleres 2025

Estos días se ha viralizado un emotivo discurso de graduación a la promoción 2025 de una universidad estadounidense, la de Maryland, declamado por la genial rana Gustavo, reportera dicharachera; Kermit para sus paisanas.

Yo tuve el honor, casi el mismo día que la rana Gustavo, de leer unas palabras en nombre de las madres y padres del instituto al que asisten mis hijos, con motivo de la ceremonia de graduación de ciento veinte bachilleres, entre quienes estaba mi hija.

Me gustaría hacerlas extensibles a los y las 300.000 bachilleres que estos días están en las angustiosas jornadas previas a ese hito vital que es la Selectividad, así que ahí van:

“Parecía que este momento no iba a llegar nunca. Pero todo llega, a su debido tiempo.

La PAU ya la tenéis hecha. Es un trámite muy importante, pero que no os debe quitar el sueño a pesar de que sois un poco conejillos y conejillas de Indias por ser la primera promoción del Bachillerato con una nueva selectividad, más reflexiva y competencial, menos memorística, o al menos eso es lo que os han dicho y para lo que habéis estado entrenando non-stop todo este curso. Habéis trabajado una barbaridad y ya solo os queda poner la guinda al pastel y coger fuerzas para disfrutar del mejor verano de vuestras vidas.

No os frustréis si la nota no llega a la primera; hay caminos alternativos para llegar a vuestro destino

Son muchos los caminos que conducen a Roma. No os frustréis si la nota no llega a la primera; hay caminos alternativos para llegar a vuestro destino, que no está escrito. Es lo chulo y también lo difícil de poder elegir, o de tener que elegir: renunciar a unas cosas por elegir otras; lo que las economistas llamamos el “coste de oportunidad”. Hasta ahora habéis tenido pocas oportunidades para elegir, pero ya no.

Tener 18 años os permite abrir muchas puertas que teníais cerradas. No tenéis que abrirlas todas a cholón por cumplir 18. No tengáis prisa. Poco a poco, con curiosidad y con cabeza. Pero tampoco tengáis pereza.

Tener 18 es una gran responsabilidad. Es un poco como empezar a ir en bici sin ruedines o hacer acrobacias sin red. Sabréis que ya sois personas adultas. A nosotras, vuestras madres y padres, ya nos lo están recordando, por si no lo sabíamos, desde el banco hasta Google pasando por Instagram y todas esas aplicaciones que os hemos estado “controlando” en remoto y que ya no podemos controlar más. Ya sois, o pronto seréis los y las que estáis a punto de cumplir los 18, soberanos y soberanas de todos vuestros actos.

Vuestro primer año en el instituto fue una mierda. Estoy convencida de que a quienes más les cortó el rollo vital la pandemia, especialmente durante el confinamiento, fuisteis los 07 y algún que otro 06. Fuisteis muy valientes y sufristeis mucho.

Vuestro último año en el instituto también ha sido una mierda. O eso es lo que nos habéis estado diciendo cada día en los pocos ratos en los que os hemos visto el pelo, porque este año muchas os habéis mudado a vuestra biblioteca o sala de estudio de confianza, de las que os habéis dado cuenta de que necesitamos muchísimas más. Cuando dentro de unos años miréis hacia atrás añoraréis este año hoy infernal; veréis que no fue para tanto.

Vuestro primer año de lo que sea que estéis haciendo el curso que viene, que espero que sea lo que deseáis, va a ser espectacular. Ojalá podáis aprovechar al máximo lo maravilloso que es poder seguir estudiando, en la universidad o en un grado profesional, a ser posible, como siempre ha sido y como cada vez es más difícil por el abandono institucional a la que está sometida, en la pública. Y conocer gente nueva, tener otros planes, meteros en charcos y aprender a salir de ellos para meteros en el siguiente, compaginar asuntos, reivindicar y luchar por lo que os preocupa, descubrir todo lo que hay más allá del barrio, que es mucho e ilusionante. “Pensar y que sea. Hacer y que pase.”

Hoy, el día que celebramos vuestra graduación, sois los y las protagonistas. Muy buenas gentes. Alumnos y alumnas geniales de un montón de profes a quienes quiero agradecer la profesión que han elegido, porque no está pagado todo lo que hacen y la enorme responsabilidad que les hemos trasladado.

Como postdata de estas palabras, y gracias al muy buen consejo de mi amigo Dani, de mi insti, enmiendo un olvido: “Deberías recordarles una cosa: los amigos que se hacen en estos años son para siempre. Es la primera lección de instituto.”

¡Que la PAU sea leve y que tengáis mucha y muy buena suerte!”

_________________________________

Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.