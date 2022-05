El éxito de la economía española en Davos

El presidente Pedro Sánchez ha participado en el Foro Económico Mundial de Davos. Rajoy en 7 años nunca fue. Pero esta no es la noticia, la noticia ha sido la pregunta que el presidente del Foro, Børge Brende (ex ministro de Asuntos Exteriores del gobierno conservador de Noruega), le ha hecho: “¿Cuál es la receta del éxito del reinicio de la economía española? El paro está bajando, crecen las inversiones y también ha habido nuevas reformas. Muchos economistas dicen que no se pueden hacer reformas laborales, de pensiones y que haya crecimiento. Ustedes lo han conseguido. ¿Pueden otros países aprender de su ejemplo?”. Una vez más, desde fuera de España nos recuerdan lo que no valoramos aquí.

España consigue cifras récord de afiliados a la Seguridad Social, más de 20 millones de personas, hay 550.000 personas más trabajando que al comienzo de la pandemia y en mayo casi el 80% de los contratos son indefinidos.

En nuestro país hoy hay 1.100.000 afiliados más a la Seguridad Social que cuando Rajoy se fue, se firman 5 veces más contratos indefinidos y hay 252.000 parados menos. Este es el resultado de la nueva reforma laboral aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y que el PP y Vox votaron en contra. El PP aprobó otra reforma laboral en 2012 donde, por ejemplo, los jóvenes tenían contratos de 12 horas al día por 600 euros al mes o donde 500.000 jóvenes españoles tuvieron que emigrar para encontrar una oportunidad que aquí no encontraban.

España, gracias al trabajo del presidente Pedro Sánchez, consiguió 140.000 millones de euros de fondos europeos, junto a Italia fue el país que más consiguió, una inversión fundamental para crear empleo y salir de la crisis, a pesar de que el PP hizo todo lo que pudo para que no llegase ni un céntimo de estos fondos a España, votó en contra de ellos en el Congreso y cuando perdió la votación los recurrió al Constitucional.

Y la economía española crece. En el primer trimestre de 2022 ha crecido un 6,4% interanual y se estima un alza del PIB del 4,3% al final de año. De las cinco mayores economías de la eurozona, España sigue siendo la que más crecerá este año.

El Foro de Davos es la gran cita de la economía mundial. Se trata de un evento anual que se celebra desde hace 50 años y que reúne a jefes de Estado y de Gobierno, líderes políticos, responsables de economía, directivos de grandes compañías y representantes de la sociedad civil y el mundo académico.

El presidente Sánchez ha aprovechado la cumbre para seguir trabajando para mejorar el futuro de nuestro país; para ello ha mantenido reuniones con las multinacionales tecnológicas Intel, Cisco, Micron y Qualcomm. El Gobierno aprueba el PERTE de los microchips, el mayor hasta la fecha, dotado de más de 12.000 millones, con el objetivo de atraer a fabricantes de chips al país. Cabe destacar asimismo el crecimiento en energías renovables, de hecho el 50% de la energía producida en España es verde y la inversión en este apartado alcanzará los 30.000 millones.

Vale la pena recordar que en otra crisis mucho menor, el PP rescató a los bancos, pero machacó a los trabajadores y trabajadoras, miles y miles de familias perdieron su vivienda, recortaron 10.000 millones en sanidad y educación y las pensiones perdieron poder adquisitivo.

Ahora la crispación y el ruido de las derechas pretende tratar de ocultar la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que pese a PP y Vox, hoy en nuestro país se crea más empleo que nunca, España crece económicamente más que nunca y el Estado del Bienestar se fortalece más que nunca.

____________________

Miguel Ángel Heredia es Portavoz de Hacienda y Senador del PSOE por Málaga.