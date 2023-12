Guy Verhofstadt y la necesidad de la reforma de los tratados

Está pasando desapercibido en la opinión pública española una de las decisiones más importantes adoptadas por el Parlamento Europeo (PE) durante la IX Legislatura. Se trata de la resolución adoptada por el PE el 22 de noviembre, en la que solicita al Consejo Europeo la convocatoria de una Convención Europea para la reforma de los tratados. Esta fue apoyada por los cinco partidos políticos proeuropeos, Partido Popular Europeo (EPP), Partido de los Socialistas Europeos (PES), Renew Europe (RE), Los Verdes (GRE/EFA) y Izquierda Unitaria Europea (GUE-NGL). La resolución tiene su historia, ya que la primera petición del PE fue el 4 de mayo de 2022, justo unos días antes de la finalización de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

En esa fecha, el PE adoptó una decisión por más de 600 votos, en la que se solicitaba al Consejo Europeo la convocatoria de la Convención Europea para la reforma de los tratados. En la última sesión de la CoFoE en el PE en Estrasburgo, el día 9 de mayo de 2022, el presidente de la república francesa, Macron, se comprometió a que en el Consejo Europeo del 13 de junio, último de la presidencia francesa, se aprobará esta propuesta. Sin embargo, esta no se aprobó, la razón fue que coincidió que entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones francesas, en aquel difícil ambiente político era imposible adoptar una propuesta que tuviera un claro alcance de profundización federal.

Además, en ese Consejo Europeo del 13 de junio, se complicó la situación política dado que no solo no se aprobó la propuesta del PE, sino que se adoptó la decisión de aceptar como países candidatos a Ucrania, a Moldavia y, en caso que cumplieran ciertas condiciones, a Georgia. Con ello, se complicó la situación de los seis países de los Balcanes Occidentales que estaban esperando a que se acabaran sus negociaciones dado que estas estaban prácticamente congeladas. De tal manera que el Consejo Europeo se comprometió a agilizar el proceso de ampliación a estos estados solicitantes de la adhesión.

Desde junio del 2022 hasta noviembre del 2023, se ha avanzado poco. Ya que a través de la Presidencia Checa y de la Presidencia Sueca, este tema fue imposible desbloquear y el Consejo Europeo le encargó a la Comisión Constitucional que fundamentará su propuesta y esta fue elaborada a lo largo de un año por la Comisión Constitucional en un dictamen que fue aprobado en agosto del 2023. Ese dictamen se aprobó en octubre del 2023 en la Comisión Constitucional por 20 votos a favor y 5 en contra. Definitivamente fue aprobado por el pleno del PE el 22 de noviembre.

¿Es posible la ampliación de la Unión de 8 a 10 nuevos estados sin antes haber resuelto el problema de la profundización federal?

En dicho pleno se aprobó la propuesta de la Comisión Constitucional del Parlamento Europeo sobre la necesidad de convocar una Convención para la reforma de los Tratados, con algunas modificaciones. Sin embargo, se aprobó con menor porcentaje de apoyo de lo previsto. En la primera votación general se contó con 305 votos a favor y 276 en contra. En la segunda, donde se incluían los anexos, fueron 291 contra 274. Es decir, con solo 17 votos de diferencia. A favor, votaron 46 parlamentarios del EPP, 97 del PES, 74 de Renew, 56 Verdes, 6 de Izquierda Unitaria y 15 no inscritos. En contra, mayoritariamente del EPP, que votaron casi el doble en contra que a favor, del PES solo 20, de Renew 17, de los Verdes 0 y 24 de Izquierda Unitaria. El resto de los votos negativos son del Partido de los Conservadores y Reformistas Europeos y de Identidad y Democracia, que como es sabido, son de la derecha radical. Esta ventaja es muy inferior a lo que se esperaba, ya que, en las primeras resoluciones del Parlamento de mayo y junio de 2022 estaban por encima de 600 votos a favor, con el apoyo de los cinco grandes partidos políticos (EPP, PES, Renew Europe, Verdes e Izquierda Unitaria), que ahora se mantienen, pero con menores apoyos.. Al parecer, esta reducción se debe a que en las primeras resoluciones sólo se refería a la Convención Europea para las reforma de los Tratados en el refuerzo de las instituciones, mejora de la toma de decisión y la ampliación de políticas. En esta resolución quizás el error ha sido que han hecho un dictamen muy completo de cerca de 200 páginas donde prácticamente abordan ya la reforma completa del Tratado, lo que produce muchos debates y controversias.

De tal manera, al final se aprobó la propuesta de la Comisión Constitucional, pero con muchos menos votos de los previstos, lo cuál le quita fuerza política pero no le quita ninguna virtualidad jurídica. Esto lleva a que el Consejo Europeo, en la aplicación del artículo 48.2 del TUE deberá aprobarlo en un plazo razonable. Teníamos la pretensión de que se votara en el Consejo de Asuntos Generales del 12 de diciembre, pero se ha retrasado unos días, de tal forma que no se va a poder aprobar en el Consejo Europeo del 14 y 15 de diciembre, el último de la Presidencia Española. Lo cuál no quiere decir que no pueda haber una declaración favorable al respecto. Posiblemente se aprobará en la Presidencia Belga, que comienza en enero de 2024.

Desde el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y en estas páginas, hemos venido defendiendo la necesidad de que durante la Presidencia Española el Consejo Europeo aprobará esta propuesta del PE. Sin embargo, no parece que vaya a ser posible, pero al menos nos gustaría que hubiera en el último Consejo del 14 y 15 de diciembre una declaración al respecto sobre la necesidad de la convocatoria de la Convención para la reforma de los Tratados.

En el debate sobre el Estado de la unión del 13 de septiembre, como consecuencia del discurso que pronunció la presidenta Úrsula von der Leyen, y de la ronda de conversaciones posterior en el seno del PE se ha vuelto a centrar la atención sobre esta cuestión fundamental, ¿es posible la ampliación de la Unión de 8 a 10 nuevos estados sin antes haber resuelto el problema de la profundización federal?.

El parlamentario Guy Verhofstadt, presidente de la Comisión Constitucional y máximo responsable de la propuesta de la reforma de los Tratados, le planteó a la Presidenta de la Comisión Europea la imposibilidad de la ampliación de la Unión Europea si antes no se habían resuelto cuestiones básicas tales como la superación de la unanimidad en el proceso de toma de decisiones. Él señaló que este sistema no está funcionando con 27 Estados Miembros y, por lo tanto, cómo va a funcionar con 30 o 35 Estados Miembros sin antes haber realizado algunas reformas constitucionales.

Guy Verhofstadt, es el líder de Renew Europe, el tercer grupo político de la Cámara y defensor durante toda la legislatura de avanzar en el proyecto europeo en clave federal. La Asamblea General del Movimiento Europeo Internacional ha elegido a Guy Verhofstadt Presidente de dicho Movimiento, a propuesta del Movimiento Español y de otras secciones nacionales. Estamos seguros que con el nombramiento de Verhofstadt, que además de haber defendido desde el Parlamento Europeo la necesidad de avanzar en el proyecto federal a través del Movimiento Europeo, organización de la sociedad civil, tendrá mayor repercusión. El nuevo Presidente conseguirá movilizar al conjunto de la sociedad europea para que las elecciones europeas de junio de 2024 no sean una suma de elecciones nacionales, sino que sean un debate sobre el futuro del conjunto de la Unión Europea.

__________________________

Francisco Aldecoa Luzárraga es catedrático de Relaciones Internacionales en la UCM y presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europe