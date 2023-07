Algunas lecciones del nacimiento del nazismo en Alemania

No quiero asustar, no es el objetivo de este artículo, pero es que la Historia enseña y está ahí para que aprendamos de los errores, sabiendo que eso de que “la historia se repite” debería ser un aviso para navegantes.

Me puse a releer ayer artículos y notas sobre el proceso que se dio en Alemania durante el nacimiento del nazismo y he quedado sorprendido por la cantidad de analogías que encuentro con, salvando las distancias, lo que está ocurriendo, aquí y ahora, con el crecimiento de Vox y su influencia en el otro partido de la derecha con el que van ya de la mano en muchos ayuntamientos y Comunidades. Veamos:

1) En 1920, cuando nació el Partido Nazi, la situación en Alemania, social y económica, estaba muy degradada. Salía de una guerra mundial perdida, con los consiguientes costes materiales y humanos y sobre todo lo que supuso en el orgullo nacional. Este pequeño partido se aprovechó de ese estado y de las grandes bolsas de paro y pobreza que existían. Estábamos en la República de Weimar. En un principio este partido era un grupo marginal. En 1923 intentó tomar el poder con el apoyo de algunos militares “El putch de la cervecería en Munich”, fue llamado. Ante ese fracaso de golpe de Estado, el partido Nazi decidió utilizar la democracia, sin creer en ella, participando en las elecciones. En las elecciones de 1928 el partido obtuvo un 3% del voto nacional. Nadie daba “un duro” por ellos. Muchos reían.

Veamos un primer paralelismo. Vox nace de un desgajo del PP en su facción más ultra. Son los sucesores de los restos franquistas que en el 23F de 1981 intentaron torcer el rumbo de la democracia, con un golpe de Estado propiciado por algunos de los militares más franquistas. Ahora no son los mismos, pero sí que son los herederos sociológicos de aquellos. El Partido Nazi después del golpe fallido, decidió utilizar y aprovecharse de la situación económica de mucha gente a la que quiso atraer con promesas de grandeza y ahora, igual que hizo el Partido Nazi, los herederos del franquismo quieren introducirse en las instituciones para socavarlas desde dentro. Una corriente global en este sentido viene ahora de la USA de Trump, con un voceador Banner que exporta métodos de trabajo y estrategias.

2) En las elecciones de 1930 el Partido Nazi obtiene un 18% de los votos. La Gran Depresión llevaba ya un año en el mundo occidental. Alemania comenzó a ver a este partido como algo a tener en cuenta. ¿Cuáles eran sus promesas y estrategias?

Arreglar la economía y eliminar el desempleo. Apoyo a la industria y a las grandes empresas.

¿Conocéis las propuestas, tanto de Vox como del PP, en lo referente a imposición distributiva? ¿El apoyo a las grandes fortunas? ¿La reducción de impuestos y por tanto de servicios sociales? El gran apoyo de grupos económicos e industriales que tuvo el Partido Nazi podría asimilarse a las propuestas que hoy hace la derecha y los apoyos económicos y mediáticos que recibe.

Hacer una Alemania fuerte, autoritaria y unida con criterios nacionales y no aceptando las corrientes no centralistas.

¿Conocemos las propuestas de PP y Vox en lo referente a transferencias a las Comunidades, relación con País Vasco y Cataluña y otras? Vox quiere poco a poco (o de golpe) eliminar el Estado de las Autonomías. El centralismo en la gestión es la guía que mueve a Vox. Se ha puesto al lobo al cuidado de los corderos en algunas Comunidades en cargos de importancia.

Unión nacional bajo criterios raciales y étnicos.

¿Suenan algunas de estas cosas en la situación actual en nuestro país?

Recientemente, ante el asesinato de una mujer en Madrid, inmediatamente la maquinaria propagandista de Vox se puso en marcha para acusar a los magrebíes y azuzar el odio e incluso el ataque a sus centros de acogida. Y eso incluyó a su propio líder en sus redes. Al día siguiente quedó demostrado que ningún magrebí intervino en este asesinato, fue un español.

Sus leyes previstas contra la inmigración, las ONG de apoyo, los lugares de acogida, etc (los chiringuitos que ellos llaman) son buena muestra del odio que quieren transmitir hacia estos colectivos.

En aquella Alemania, se manipularon esperanzas, temores, y prejuicios de la gente. Se creó un enemigo común que en este caso era el pueblo judío. Estos, y los comunistas, eran los chivos expiatorios de todos sus males. ¿Tenemos aquí algo parecido? ¿No son los inmigrantes y los comunistas-independentistas los enemigos a batir y a los que se envían los mensajes de odio?

Supervisión de la cultura como fuente de influencia comunista y judia.

¿A alguien le suenan los inicios de los nuevos gobiernos PP-Vox en algunas Comunidades y Ayuntamientos en la utilización de la censura? ¿Conocemos las propuestas de Vox en el ámbito de la Cultura? A la Cultura ellos le llaman “adoctrinamiento”, como si los españoles “viejos” no supiéramos lo que es el “adoctrinamiento” real durante muchos años de dictadura.

Hemos visto la censura desde algunos ayuntamientos con concejalías en manos de Vox: de Orlando, Lope de Vega, Lightyear, NUA, El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca, etc. Y luego llegarán los libros. ¿Recordamos las fotos de los nazis quemando libros en Alemania? Para unos (los de aquí) y otros (los de allí) la Cultura es algo que, fuera de las fiestas populares y los toros, hay que eliminar. “Al oír la palabra Cultura, me echo la mano a la pistola”, dijo un teórico del nazismo.

3) En las elecciones de noviembre de 1932 los votos recogidos por el Partido Nazi fueron del 32%. Con el visto bueno de partidos conservadores (como el SPD), el presidente Hinderburg, a pesar de su reticencia inicial, nombró a Hitler canciller en enero de 1933. A los partidos conservadores les pareció bien, querían aprovechar la popularidad de Hitler para sus propios fines, pensando que podrían controlarlo. Su entrada en ese gobierno de coalición fue un acuerdo político. Estuvo claro que no lo consiguieron y fueron engullidos por estos. Fue un acuerdo que utilizaron los dos para la toma del poder y del que luego solo se aprovechó uno.

¿Cuál es el doble juego del PP con respecto a Vox? Quiere utilizarlos para aumentar sus cotas de poder, pero ¿Qué se está jugando? ¿En dónde nos va a meter aceptando a Vox en las instituciones y cediéndoles cotas de poder, cosa que ya está haciendo? ¿Qué es lo que aceptará el PP de Vox en este intercambio de cromos?

4) Hitler utilizó ese periodo en ese último gobierno democrático para transformar Alemania por medio de la manipulación del sistema político democrático. Pasaron por encima de sus socios de Gobierno (la derechita cobarde de Hitler) y fueron creando el camino para transitar de la democracia a la dictadura, por medio de la eliminación de leyes existentes y la entrada de otras beneficiosa para sus fines. Los partidos que se asociaron en esa candidatura fueron viendo en que se fue convirtiendo esa democracia. Muchos de sus miembros acabaron ingresando en el Partido Único.

5) De todos es conocida cual fue la continuación y el final de este proceso tan macabro en el siglo pasado.

El tema es que, repito, esto no lo escribo para dar miedo a nadie, pero sí para indicar que ya el pastor luterano Martin Niemoller (otros dicen que es de Bertolt Brecht) escribió aquello de “Primero vinieron a por los socialistas, pero yo no dije nada porque yo no lo era, luego a por los sindicalistas, pero...., luego por los judíos... y luego vinieron a por mi y ya nadie pudo decir nada” Pues eso, que aprendamos de lo que nos dice la Historia y no nos echemos a un lado pensando que esto no tiene por qué afectarnos a nosotros.

Y, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues desde luego que no solo votar el 23J, eso por supuesto, si no además hacer de esta campaña una campaña propia, de cada uno de nosotros. Hay que llevar, a todo nuestro entorno y ámbitos en que nos podamos mover, la necesidad de que nadie quede en casa y que, todo aquél que se sienta contrario a las sinrazón, vote por cualquiera de las opciones progresistas que tienen posibilidades de restar votos a la ultraderecha y a sus colaboradores estratégicos.

Esperemos que la Historia no se repita.

Ángel Viviente Core es coordinador general de Convocatoria Cívica.