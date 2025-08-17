Llamaradas de olvido

La Tierra, que se define como un sistema complejo en donde interaccionan multitud de seres vivos con el medio físico, tiene varios indicadores de evolución, más o menos saludable. Interesa sobre todo apreciar la secuencia social. La gente de ciencia sociológica utiliza indicadores varios para valorar el estado de salud global, la apreciación mental del futuro. No las olvida, pues le sirven para establecer comparaciones con el pasado y aventurar posibles futuros. Los divulga y pone a disposición de todos. Llamaradas de coherencia.

Ahora mandan los calores en las conversaciones, qué decir en televisiones y redes. Sin reparar que son un indicador del seguro cambio climático, de la probable crisis ecosocial. Por cierto, algunos intervinientes siguen confundiendo tiempo y clima. Crisis mental cuando ciertos partidos políticos niegan con seguridad que nos encontremos en un estadio de tensión climática. Uno lo sostiene como dogma y otros lo rezan por lo bajini. Un dirigente de la extrema derecha culpa a los ecologistas de los incendios por inventarse lo del cambio climático (sic). Una presidenta de Comunidad Autónoma también culpa a los ecologistas y a la Agenda 2030 por no permitir la corta de la vegetación cercana a los cauces, causa según ella de los incendios —mucho más (sic)—. ¿No será que conocen que, sea por lo que fuere, ocuparse del estado global del medio natural ni da votos ni sostiene presupuestos? Los dardos léxicos contra el Gobierno del Estado –mero observador en este caso de competencias transferidas- parece que sí. Llamaradas de verborrea, de la que enseguida olvidan sus correligionarios, que seguirán manteniéndolos en el poder con sus votos.

Pero el calor está acalorado y provoca largas olas que sufre la biodiversidad. Sin duda las actividades humanas tienen que ver algo en ello. Estamos echando calor y además nos importa poco. Ni siquiera cuando el oeste de España arde por los cuatro costados nos acordamos del calor creciente año tras año. Que se batan récords de temperatura cada mes/año –lo dice Aemet y Copérnicus de la UE— poco importa. En verano, la felicidad de la gente se mide por la diversión, muy poco por su trascendencia vital en conservar el entorno natural para sus descendientes. ¡Es verano, fuera las preocupaciones que este cenizo remueve de continuo! Llamaradas de prepotencia irresponsable.

Pasará este verano abrasador y llegará el olvido a reinar en los montes. Callarán las llamaradas de verborrea política y el medio rural seguirá abandonado. Se quemará la Sierra de la Culebra otra vez como en 2022 y solamente servirá para la estadística. Las llamaradas del olvido se podrían recordar y llevarnos a una prevención organizada. Cuentan muchos técnicos que, sobre todo en los incendios de Castilla y León, de Galicia de este año, faltó organización. A pesar del esfuerzo de bomberos, brigadas forestales de las autonomías, BRIF y UME, y voluntarios, escasearon los medios de extinción. Sobraron fotos y declaraciones manipuladas. ¡Para qué contratar forestales durante todo el año si el monte solo se quema en verano! Llamaradas de negligencia.

Causa dolor y pena escuchar a quienes han sido desalojados, ver cómo se han quemado algunas casas. Ya sentimos decirlo, pero los incendios de 6ª generación volverán el año próximo y los siguientes. No cabe olvidarlo. Estamos dentro de unas convulsiones climáticas desconocidas hasta ahora. Urge una amplia comunicación de que muchas más hectáreas de bosque necesitan mayores atenciones, menos descuidos particulares y negligencias incendiarias. Llamaradas de compromiso colectivo.

No sabemos cómo apagarlos del todo pero sí cómo minimizar sus efectos, no solo en zonas pobladas. En primer lugar diseñando vías de escape y cortafuegos ante posibles eventos. En algunos casos, estableciendo perímetros de seguridad en torno a las localidades rodeadas de bosques, con tomas de agua reforzadas cada x metros. También organizando formación ante incendios a la ciudanía –incluidos simulacros de evacuación-, haciéndola partícipe de que soñar con la naturaleza es una inversión vital. Se necesita disponer de protocolos revisables, adaptados a la creciente masa forestal de España: la cara amarga del éxodo rural. Sorprende que algunos políticos que están al mando durante las crisis sean ignorantes forestales, algunos incluso negacionistas del cambio climático, declarados enemigos de todo que digan colectivos conservacionistas e investigaciones de las universidades. Llamaradas de ignorancia.

En resumen, en cuanto se logren apagar los incendios de este terrible verano, los técnicos deben prevenir los del año próximo. A las administraciones sólo les cabe ejecutar sin delaciones lo que las comisiones de expertos marquen, dotar a los servicios de todos los recursos necesarios para prevenir efectos de “el clima raro”, por no llamarlo cambio climático y ofender a algunos. Lo sucedido también deja lecciones aprovechables. La ciudadanía, parte de ella ha trabajado con riesgo de su vida en la lucha contra las llamas, debe recordar a los políticos que hacen dejación de sus funciones ahora, que infradotaron servicios básicos, cuando depositen el voto en las siguientes elecciones. Pero la memoria es frágil y lo más probable es que los mismos nos gobiernen muchos años. Llamaradas de prevención democrática.

El olvido que somos, ¿y seremos? Necesitamos llamaradas de coherencia ecosocial. Siempre estamos a tiempo de incentivarlas; aunque sea poco a poco. Aunque nada más sirva para compensar un poco a las familias de los fallecidos, a los damnificados en esta abrasadora quincena de agosto de 2025: una necrológica de los bosques y del mundo rural.