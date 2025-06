PSOE, haz algo o 'game over'

No hay mayor aliado del bipartidismo que las constructoras, ni peor enemigo de la democracia que la antipolítica. El escándalo del PSOE, sobre la presunta actuación delictiva de sus dos últimos secretarios de organización, Ábalos y Santos Cerdán, sitúa la legislatura en el borde del precipicio y alimenta la posibilidad de un gobierno de extrema derecha.

Lo que estamos leyendo –tengo que reconocer que todavía no he terminado los 490 folios– del informe de la UCO es profundamente grave, no hay cortafuego posible, medidas estéticas ni carta que lo pueda minimizar. Obviamente, debemos actuar con mucha prudencia, respetando la presunción de inocencia, pero en política también debe operar la presunción de inteligencia.

Particularmente, en un ambiente de golpe blando contra el Gobierno nos jugamos mucho, más bien todo. Por ello, es fundamental que quienes reiteradamente denunciamos primero los casos de lawfare contra liderazgos de izquierdas como el de Alberto Rodríguez, Vicky Rosell, Mónica Oltra, Neus Truyol o Ada Colau, o la persecución contra independentistas contra Xavier Trias… Pero también cuando han ido en contra del entorno afectivo y familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sí, nosotros no callamos, ni mucho menos alimentamos a la bestia, como hicieron Ximo Puig o Gabriela Bravo y sus satélites mediáticos y judiciales. Ahora seamos contundentes, porque nunca les defendimos por ser de los nuestros, sino porque se les perseguía con montajes, pruebas falsas y acusaciones ultras justamente por ser de los nuestros, o, mejor dicho, por defender nuestras ideas. Seamos contundentes, sin miedo, pero con responsabilidad, y no solo porque puede venir la extrema derecha.

La contundencia debe ser ágil pero útil. Deberíamos haber aprendido algo del 2015. La hipérbole, y la necesidad de decir que se hace algo, no puede asfixiar en más burocracia las raquíticas y lentas administraciones públicas. De hecho, creo que a la contratación pública le sobran filtros, pasos intermedios, controles ejecutados por inercia. Nadie roba así, nunca lo hicieron, se roba desde fuera, comprando voluntades de altos funcionarios y políticos de turno en marisquerías y puticlubs. Dejemos de matar moscas a cañonazos por un titular fácil.

No hay mayor aliado del bipartidismo que las constructoras, ni peor enemigo de la democracia que la antipolítica

Lo primero poner el foco donde toca: los corruptores. En este caso, la empresa más conocida es Acciona, les sonará de otras tramas vinculadas a PP y PSOE, o porque pertenece a una de las familias más ricas del país, Entrecanales, que forjó su fortuna con la mano de obra esclava de republicanos represaliados por Franco.

Urge endurecer las penas para corruptores, hacerles devolver lo robado, prohibir de forma eficiente que puedan volver a contratar con la Administración Pública, ni aunque les cambien el nombre a sus empresas; auditar mejor los contratos, favorecer la contratación con empresas pequeñas y decrecer en grandes infraestructuras contaminantes.

El bipartidismo es un problema. Pero que nadie se engañe creyendo que estamos en 2011 o 2015. En 2025, la disyuntiva –no solo en España– es entre fascismo y democracia. El PSOE tiene menos poder del que pensamos, más del que nos gustaría, recordemos con la desesperación que buscaban el informe de la UCO los días previos, y debe asumir que si quiere salvarse debe salvar la democracia, y para ello es necesaria más valentía y soltar lastre. La responsabilidad histórica no puede volver a recaer exclusivamente sobre los socios del bloque de la investidura. El PSOE debe asumir que no tiene mayoría absoluta, que no puede volver a jugar a la alternancia bipartidista, que debe dejar de servir a intereses ajenos y centrarse en la democratización de los poderes del Estado.

En definitiva, si gana la pulsión bipartidista o la antipolítica, 'game over'. Pero, un 'game over' que va más allá de la legislatura o del gobierno de coalición, un 'game over' a la débil democracia que tanto costó a nuestros abuelos y madres poder conseguir. PSOE, haz algo.

________________________

Alberto Ibáñez es diputado de Compromís.