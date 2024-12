Las nueve noticias más leídas de infoLibre en 2024 (y la columna más vista)

El triunfo de Donald Trump, la caída del régimen de Al Asad en Siria o las elecciones europeas, gallegas, vascas y catalanas son algunos de los acontecimientos que han marcado el panorama político y social de 2024. Sin embargo, si hay una noticia que destaca por encima de todas es la de la tragedia de la dana. Pero, ¿son estas informaciones las más leídas por los lectores y lectoras?

Ahora que acaba el año, es hora de hacer balance y en infoLibre hemos hecho un ranking con las noticias que más interés han despertado. En esa lista se cuelan las relacionadas con los escándalos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso o con el chalet de la pareja de Alberto Nuñez Feijóo en una playa de Pontevedra. También el megasueldo del entonces CEO de Stellantis que indignó a Francia. Sin perder de vista una entrevista con el grupo de música Brava en el que reivindicaban el papel de la mujer rockera ni la columna más leída firmada por el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña.

1.El origen del fuego en València apunta a la fachada metálica tras confirmarse que el aislante es ignífugo

El incendio en un edificio del barrio del Campanar, en Vàlencia a finales de febrero mantuvo en vilo a toda la sociedad. Los familiares de los diez fallecidos y los dueños de las 138 viviendas necesitaban saber por qué ardieron con tanta rapidez sus hogares mientras planeaba la duda sobre si el voraz incendio era una señal de alarma acerca de los miles de edificios en España que tienen una fachada metálica o aislantes similares a los de ese bloque.

Finalmente, la teoría más veraz es la que dictaminó que la causa de la virulencia del incendio fueron los paneles metálicos de aluminio rellenos de polietileno utilizados en su construcción.

2. Brava: "Cuando no te están llamando gorda, viene un chico a explicarte cómo usar tu propio equipo"

El grupo de rock Brava, que debutó este año con su primer disco, ocupa el segundo puesto del ranking. En la entrevista que hicieron para veranoLibre, sus integrantes denunciaron el machismo en la industria musical, charlaron sobre cómo acogía el público su trabajo y reivindicaron la vida más allá de la madrileña M-30.

3. El fundador de una sociedad panameña del novio de Ayuso gestiona los chequeos médicos de la Comunidad

Este año conocimos que Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención SL (encargada de los reconocimientos médicos en la Comunidad de Madrid desde 2018), es el cofundador de la primera empresa panameña en la que participó Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, González Amador fue apoderado de Fraterprevención, una de las cuatro empresas que acabarían fusionándose en 2018 en Quirón Prevención SL, precisamente la compañía que ahora preside Camino.

4. Ayuso concedió 7,5 millones desde la pandemia a una asociación sancionada por no justificar sus gastos

La presidenta vuelve a ocupar un puesto en este ránking por otra de sus adjudicaciones. Esta vez, la asociación beneficiaria fue Crea (Centro de Recursos para Asociaciones y Ayuntamientos). En este caso, Crea recibió desde 2020 7,5 millones euros de la comunidad a través de 90 subvenciones, a pesar de que le reclamaron en 2019 la devolución de 43.000 por no haber entregado la memoria económica. Es decir, fue sancionada en por no haber justificado en qué se gastó el dinero público.

Cabe destacar que en su web no aparece ninguna referencia a las otras ONG con las que colabora. Tampoco hay ninguna información sobre los miembros de su junta directiva ni se puede acceder a sus estatutos o sus cuentas.

5. La justicia condena a la administración por ingresar a pacientes psiquiátricos en residencias de mayores

Un accidente en una residencia de Leganés, que provocó la muerte de una residente que fue empujada por otro, ha desencadenado una investigación que determina que la Comunidad de Madrid es responsable indirecta de lo que pasó.

Los tribunales determinaron que el residente que empujó a su compañera no debió ser ingresado en el geriátrico, sino en un centro para pacientes de salud mental. Además, familiares de otras comunidades como Cataluña, País Vasco, Galicia o Baleares denuncian también que en sus geriátricos se ingresa a pacientes psiquiátricos.

6. Costas quiere recuperar para uso público el acceso a la playa del chalet de la pareja de Feijóo en Moaña

El Servicio Provincial de Costas de Pontevedra constató este año "la imposibilidad física de acceder a una porción de 210 metros cuadrados de dominio público" situada entre el mar y el inmueble propiedad de Eva Cárdenas, pareja de Alberto Nuñez Feijóo, motivo por el que abrió un expediente en noviembre. Cabe destacar que si bien es cierto que el acceso privado ya estaba construido cuando Cárdenas compró la propiedad, la puerta que cierra el acceso al espacio público fue reformada recientemente con los mismos materiales y acabados que el resto de la vivienda.

7. Del yerno de Roig a Arias Cañete: los nombres del millonario negocio agrario oculto tras las tractoradas

¿Quién está detrás de las mayores inversiones en el sector agrícola de nuestro país? En este reportaje, uno de los más leídos del año, se hace un recorrido por los nombres de quienes invierten en suelo rústico, para descubrir que no sólo lo hacen las grandes fortunas españolas, sino que también lo hacen fondos de inversión internacionales, como PSP, una macrogestora de fondos de pensiones de funcionarios públicos de Canadá. Todo esto con las protestas de los agricultores del mes de febrero como telón de fondo.

8. Los técnicos de Hacienda se movilizan para que casos como el de la pareja de Ayuso no acaben en un cajón

La pareja de Ayuso vuelve a ocupar un lugar destacado en esta lista. Esta vez, por las movilizaciones que los técnicos de Hacienda protagonizaron ante las delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en toda España, en las que reclamaron una mejor gestión de los recursos humanos. Gestha (Sindicato de los técnicos de Hacienda) advirtió a infoLibre de que los técnicos, el 85% de la plantilla, dejan a los inspectores, que "son muy pocos", los expedientes que previsiblemente acabarán siendo un delito.

En otras palabras, si se investiga a una empresa y se descubre que la evasión tributaria supera los 120.000 euros, ese expediente pasa a los inspectores, que son muy pocos y están sobrecargados. ¿Consecuencias? Los técnicos pierden interés en hacer los expedientes y estos pasan a los inspectores, que no dan a basto y no pueden hacer bien su trabajo. Esto ha hecho que las denuncias de presuntos delitos fiscales se hayan desplomado un 82%, pero no porque se defraude menos, sino por falta de tiempo de los funcionarios.

Por ejemplo, es lo que podría haber pasado con el expediente tributario germen de la denuncia de la Fiscalía contra Alberto González, que, si en lugar de haber sido iniciado por una inspectora, lo hubiese sido por un técnico, este podría no haberse investigado jamás.

9. 100.000 euros al día para el CEO y precariedad para los trabajadores: el megasueldo que indigna a Francia

La remuneración que el ya antiguo jefe del grupo automovilístico Stellantis recibió en 2023 , 36,5 millones de euros —un 35,6% más que en 2022— provocó una ola de indignación en el país galo, donde el salario medio del sector privado en Francia disminuyó un 2,5% en términos netos. Además, el grupo redujo su plantilla en un 8,8%.

Una cosa está clara: esta noticia habla mucho de nuestro sistema económico y social.

10. Frente a la crispación (y el ‘golpismo suave’), datos y argumentos, la columna de Jesús Maraña favorita de nuestros lectores

La columna más leída este año es esta entrega de abril de Buzón de voz, en la que el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, hace una defensa de la democracia y una crítica al juego sucio, el "golpismo suave" que utiliza en muchas ocasiones la derecha, para desestabilizar y mermar la confianza en el gobierno mediante bulos y desinformación.