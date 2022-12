Las 10 noticias más leídas de 2022 (y la columna más vista)

Este 2022 ha estado marcado por la Guerra de Ucrania que ha hecho temblar toda la economía Europea. Desde febrero, el mes bélico, en España se han vivido las consecuencias en muchas formas de crisis: económicas, de refugiados y energética. Sin embargo, España es el país de Europa con la inflación más baja y con el mejor dato de ahorro energético. Pero en infoLibre los temas más leídos han sido otros, corrupción, cultura y sanidad han sido los temas que más han interesado a los lectores.

1. Fermín Muguruza: "Hay que combatir a gente como Nacho Cano, antes y ahora"

La entrevista a Fermín Muguruza, compositor de la película de animación Black is Beltza II: Ainhoa, en Euskera ha despertado especial interés entre los lectores de infoLibre.

2. Los 38,7 millones de los contratos de Madrid con datos falsos tenían como destino el paraíso fiscal de Panamá

Esta investigación de Alicia Gutiérrez y Álvaro Sánchez Castrillo desveló que "una empresa radicada en el paraíso fiscal de Panamá, Sigma Dental Plan Corp., aparece en documentos en poder del Gobierno de Madrid como la destinataria final prevista para recibir los casi 40 millones por suministros sanitarios adjudicados a dedo en 2020 al grupo."

3. Belén González: "El sistema está organizado para que los trabajadores no productivos sean derivados a salud mental"

La entrevista a la la psiquiatra Belén González desveló su visión de la salud mental como un "origen social y no individual". Además, González forma parte de la "Comisión Comisión de expertos en salud mental y precariedad laboral que ha puesto en marcha el Ministerio de Trabajo tras un acuerdo del PSOE con Más País a cambio del apoyo del partido de Íñigo Errejón a la reforma laboral de Yolanda Díaz."

4. Avalmadrid fija en 311.000 euros el dinero que debe la empresa de los Ayuso por el préstamo impagado desde hace diez años

La corrupción de la familia de Isabel Díaz Ayuso no ha pasado desapercibida. La Comunidad de Madrid le dio 400.000 euros de préstamo a la empresa Avalmadrid en 2011, que pertenecía la padre de Ayuso, ya fallecido. Esta investigación de Manuel Rico revela que "la madre de Ayuso y sus socios empresariales deben 311.109 euros a la entidad semipública por un préstamo que no devolvieron, mientras que Isabel y Tomás se apropiaron de dos viviendas que debían cubrir precisamente un posible impago."

5. Manolo García: "Aquí no hay libertad ni hostias, este es un mundo de esclavos, todos esclavizándonos a todos"

El cantante Manolo García que lleva 25 años cantando en solitario tras pertenecer a los grupos musicales: Los rápidos, Los burros Y El último de la fila, reflexionaba con David Gallardo tras su reciente y forzado parón de gira por problemas de salud. En esta conversación el cantante cuenta cómo también se dedica a la pintura además de a la música, : "Ante la inminencia del momento, ahora mismo me dedico básicamente a retocar, seleccionar y embalar cuadros. Sucede que cuando das por finalizada la etapa, porque ya tienes la fecha de exposición encima, ya es todo logística. Hasta que no termine la exposición no vuelves a tener ganas de pintar. Pasa igual con la música" Refiriéndose a su exposición en la Casa de Vacas del parque de El Retiro que estuvo del 2 al 24 de diciembre.

6. 800 euros al mes por ser ciudadano, el plan que ensayará Cataluña para combatir la desigualdad

Cataluña ensayará el plan piloto de Renta Básica Universal (RBU) de Europa. "Se trata de una ingreso que tiene que recibir todo el mundo, sin importar su riqueza —con la salvedad del 10% más pudiente—, edad, género, origen o lugar de residencia, siempre y cuando sea en territorio catalán", según contaba Edgar Sapiña Manchado.

7. La justicia condena a la Comunidad de Madrid a pagar una indemnización por la desatención en una residencia pública

El Tribunal Superior de Justicia regional (TSJM) condenó a la administración autonómica a indemnizar con 20.000 euros a la hija de una residente del centro público Reina Sofía al considerar probado que el geriátrico no le había atendido "en debida forma". Esta información se ha llevado gran parte de la atención de este 2022, tras los 'protocolos de la vergüenza' de la Comunidad de Madrid por la gestión de residencias, estos casos han sido muy seguidos en infoLibre.

8. Máximo Pradera: "El mundo se va al carajo y la gente no se lo cree, como en 'No mires arriba'

El periodista y escritor Máximo Pradera en una entrevista con Anabel Cuevas habló de series, cine, pintura y literatura. Pradera recomendó y comentó las últimas novedades de estas artes que había tenido la oportunidad de descubrir.

9. Los datos de fallecidos en residencias sin traslado al hospital prueban que no en toda España pasó lo mismo

Estos desoladores datos han hecho que esta investigación Manuel Rico se coloque este ranking. "En Madrid fallecieron sin atención hospitalaria el 77% de los residentes y en Cataluña el 72%, porcentaje que en Cantabria se quedó en el 34%", estas son algunas de las cifras una de las cifras que se desvelan este reportaje.

10. España no es un punto rojo, es la segunda potencia nuclear europea

Por último, esta información de energía ha sido el tema más leído de infoLibre de este 2022. Idafe Martín informaba sobre el peso nuclear que tiene España en Europa, "El debate, económico, ecológico, de seguridad, sirve, como casi todo, para atizar. La derecha política y mediática, con la ayuda de algunas cuentas muy seguidas en redes sociales, hacen ver que España sería una especie de isla antinuclear europea". A pesar de ello solo es superada por Francia a lo que energía nuclear se refiere.

La columna más leída del año en infoLibre: 'El pequeño Almeida y la gran Almudena Grandes', por Benjamín Prado

Benjamín Prado en su columna para infoLibre: Qué ven mis Ojos, comentó el debate se generó entorno a nombramiento de Almudena Grandes como Hija Predilecta de la ciudad de Madrid, su ciudad natal. En su artículo ironizaba la figura del alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida: "Quizá la pregunta que habría que hacerse en esta ocasión es cuántos libros de Almudena Grandes ha leído Almeida; o incluso, yendo un poco menos allá, dejarlo en cuántos libros ha leído".