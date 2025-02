Ábalos advierte de que el 'caso Koldo' es una "operación política": "Soy el cortafuegos del PSOE"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos se ha considerado el cortafuegos del PSOE en el caso Koldo y ha advertido de que este "va a escalar", ya que hay "interés" y se trata de una "operación política". El exsecretario de Organización del PSOE y diputado por Valencia ha concedido una entrevista a El Mundo —publicada este miércoles y recogida por EFE— que coincide con el aniversario del estallido de la causa y su declaración esta semana ante el Tribunal Supremo como investigado por tráfico de influencias, cohecho, malversación y organización criminal.

En este sentido, ha afirmado que afronta su declaración "como un trámite" y que, en el caso de la investigación sobre su patrimonio, está "muy tranquilo" ya que sus cuentas están "bastante peor" que antes de pasar por el Gobierno. "Estoy peor que antes de estar en el Gobierno. Tengo mucho menos", ha asegurado, antes de destacar que ahora está "contrayendo más deuda".

A su juicio, el caso Koldo es en realidad "una operación política" que "va a escalar" por interés: "Se ve claramente en la declaración de Aldama. Con su confesión se arrojaba la culpa sobre mí, porque con lo que tenían investigado no tenían nada. No tenían La Castellana, tenían solamente un alquiler de un chalé y mi relación sentimental con una persona".

Sobre el piso de La Castellana que firmó con Víctor de Aldama, el exministro ha asegurado que no le dio "ninguna importancia" y que, en cualquier caso, fue "un amago de contratar que nunca se llevó a cabo", al argumentar que no se produjo la entrega de las llaves. "Ahora bien, para la propaganda funciona genial porque todo el mundo cree que yo tengo un piso en La Castellana. No tengo nada que ver con ese piso. No sé ni qué planta era, no he estado en mi vida, no lo he podido disfrutar jamás y no he pagado nada", ha continuado.

Ábalos ha considerado "un error que no se quiere reconocer" la auditoría que el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, encargó sobre la compra de mascarillas de la pandemia y que hablaba de irregularidades en el proceso.

Del interrogatorio de Aldama al de Sánchez: las filtraciones judiciales que no se investigan Ver más

Al ser preguntado si un ministro de Transportes puede hacer un informe contra un exministro sin que lo sepa el presidente del Gobierno, ha afirmado que es raro y ha destacado que, en la actualidad, no tiene comunicación con el PSOE ni con Pedro Sánchez. "Se estableció una especie de cordón sanitario para que no afectara a nadie más y limitar la responsabilidad política", ha asegurado antes de responder que él entendió que era el cortafuegos del partido en este asunto.

Ábalos, que ha calificado a Koldo García como "un hombre amable, bondadoso, noble y colaborador", ha defendido que no existe ningún pacto de no agresión entre él y el PSOE y ha criticado lo que ha tenido que soportar de algunos portavoces del partido pese a tener "una lealtad que nadie entiende".

Además, ante la pregunta de que si Sánchez le ha dejado tirado, ha sentenciado: "Quien tiene sentimiento de huérfano no reprocha nada. Eso solamente lo sentimos los que tenemos sentimiento de orfandad. No echamos la culpa a nadie".