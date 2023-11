Abascal compara a Sánchez con Hitler y denuncia el “inicio de una tiranía”

“Le acuso de la mayor indignidad”, proclamó, solemne, el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, desde la tribuna del Congreso. “Le acuso de procurarse el poder gracias a los enemigos declarados de su propia patria” y eso es “la mayor corrupción que puede cometer un político”.

“Acuso al señor Sánchez”, prosiguió, “de subvertir el orden constitucional y de preparar un golpe de Estado. No es retórica”, añadió insistentemente para remarcar la gravedad de sus palabras. “Es el camino que ha emprendido al firmar un pacto infame con un prófugo”.

“No es retórica”, insistió. “Es el inicio de una tiranía”. Con “apariencia de legalidad”, como hicieron Chávez, Maduro o Hitler, “que también llegó al poder en unas elecciones”.

Fue en ese punto cuando la presidenta del Congreso, Francina Armengol, le emplazó a retirar estas palabras bajo apercibimiento de que si no lo hacía lo haría ella. Abascal no sólo se negó, sino que lo consideró una prueba de que “ya no se respeta la libertad de expresión ni en el Congreso”. “El socialista alemán”, prosiguió el líder de Vox en referencia a Hitler, “mintió menos que el socialista español”.

Advertencia a Feijóo

Abascal no se limitó a acusar al candidato. También aprovechó su presencia en la tribuna para lanzar una advertencia a al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Si no ordena a su partido bloquear la tramitación de la ley de amnistía en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, Vox tendrá “muy difícil” mantener los acuerdos suscritos en comunidades autónomas y ayuntamientos.

“Ruego a Feijóo para que instruya al Senado a no tramitar la ley del golpe. Corrija el error que cometió su partido al entregar al Partido Sociales el Tribunal Constitucional. Tiene la obligación legal y moral de hacerlo”, aseveró.

Los diputados de la extrema derecha abandonaron a continuación el hemiciclo, sin quedarse siquiera a escuchar la protesta del portavoz del PSOE, Patxi López, que el candidato Pedro Sánchez hizo suya antes de renunciar a una segunda intervención.