Almeida se defiende del caso mascarillas cargando contra el Gobierno central con el respaldo de la ultraderecha

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha defendido este martes de su implicación y de la del Ayuntamiento en el caso de las mascarillas. Lo ha hecho durante su intervención en un Pleno extraordinario en Cibeles en el que ha contado, además, con el respaldo de la ultraderecha de Vox, que ha asegurado que la institución hizo "lo correcto". "Lo prioritario era salvar vidas. Entendíamos que no había un modo mejor. Apoyamos la compra de material por las informaciones que teníamos pero esa compra no significó validar actividades ilegales posteriores ni errores que se pudieron cometer, como supuestas comisiones ilegales, blanqueo, malversación, falsedad documental y alzamiento de bienes", ha argumentado el concejal de Vox Pedro Fernández, ha informado Europa Press.

El primer edil madrileño ha comenzado su intervención haciendo especial hincapié en el "contexto" en el que se produjo esta contratación de material sanitario, y ha afeado que el Gobierno de la Nación "dijo que no habría más que uno o dos casos", y que tras convocar la manifestación del 8M, "donde las ministras fueron con guantes morados", se declaró el estado de alarma el 14 de marzo. "Pero el día 10 este Ayuntamiento ya tomó medidas. El 11 de marzo le envié una carta a Salvador Illa (entonces ministro de Sanidad) para que suministrara material sanitario, porque el Gobierno decidió que ninguna empresa suministrara material a ninguna otra administración. El Gobierno dijo sálvese quien pueda, salga a los mercados y consiga mascarillas", ha explicado.

Almeida también ha afirmado que "el Ayuntamiento ha sido estafado sin ninguna responsabilidad del Ayuntamiento, trabajador o mi familia", y ha insistido en que el fiscal "ni siquiera" lo llamó a él o a su primo, y ha preguntado a la oposición "¿por qué consideran que es así?" y "¿qué tienen que decir a 17 meses de investigación en la Fiscalía?".

También ha empleado parte de su intervención en remarcar que la intervención de su primo en los contratos fue la de "únicamente" facilitar una dirección de correo electrónico que es pública, y ha remachado que "ha quedado acreditado por Fiscalía que (él) no tiene ningún tipo de participación, que no conoce de nada a Medina, que proporcionó una dirección pública". "El punto de entrada fue a través de una conocida común, sin relación con mi familiar", ha detallado.

Ha recordado que el Consistorio fue "la primera Administración que dotó de material a todos los empleados públicos, así como el primero en estar en condiciones de hacer test a sus empleados públicos". En relación al material recibido, ha señalado que "las mascarillas no tenían ningún problema, eran FFP2 y reutilizables", y "respecto a los guantes (defectuosos) consigue que devuelvan 4 millones de euros".

Fernández ha añadido que "en Madrid sobran Luceños, Medinas, Piqués y Rubiales porque estos personajes vienen a aprovecharse, personajes inmorales a los que no les importa jugar con la vida de las personas a cambio de buenas comisiones".

Dice que se irá antes de dejar caer a Elena Collado

Por otro lado, Almeida ha defendido de forma férrea a la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, quien se guió a la hora de elaborar el contrato de material sanitario en la pandemia por la "calidad del material" y la "rapidez" con la que este llegaría a la capital.

"Garantizaba (el contrato) el material de calidad y que estaría en Madrid en 20 días. Estas eran las dos circunstancias que se tuvieron en cuenta. Hubo un millón de mascarillas en Madrid. Desde aquí mi respaldo total y absoluto a la negociación de Elena Collado, que tuvo la convicción de que era la mejor oferta", ha expresado el regidor madrileño.

Ha descrito a Collado como "una trabajadora admirable, extraordinaria persona y profesional, que trabajó de forma incansable" y ha recordado que el marco normativo para la negociación de ese contrato "lo fijó el Gobierno de la Nación, que permitía las contrataciones de emergencia". "Decidimos hacer un convenio con la empresa de Servicios Funerarios para agilizar un mecanismo de acceso a esas compras, y que los grupos municipales tuvieran constancia. Todos fueron aprobados por la Funeraria", ha explicado a continuación.

A las peticiones de dimisión tanto de Collado como de la delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo, por parte de Luis Cueto, de Recupera Madrid, Almeida ha sido tajante al afirmar que "antes de que se vayan Elena Collado y Engracia Hidalgo de este Ayuntamiento", se marcharía él.

Sobre los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina, a quien ha calificado de "personajes", ha zanjado que "en ningún momento se pagó un solo euro ni a Medina ni a Luceño", sino a que "todas las cantidades fueron pagadas a la empresa Leno". "No conocíamos el pago de comisiones de Leno a estas dos personas", ha remachado. "Lamentamos que el dinero de los madrileños haya acabado en bienes de lujo. Nos sentimos responsables de recuperar hasta el último céntimo de euro. Lo sentimos por los madrileños", se ha disculpado ante los madrileños.

El PSOE afea a Almeida que se haya convertido en "la plañidera de España"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha afeado al alcalde que se haya convertido en "la plañidera de España" en el caso de las comisiones y ha insistido en que "nada encaja". "Usted ha alzado más la voz contra el presidente, Pedro Sánchez, que contra los que han robado millones al Ayuntamiento", ha declarado. La socialista ha exigido que lo primero sería "pedir perdón por el espectáculo que se lleva dando meses porque el PP entiende que las instituciones son suyas".

"¿En qué momento se ha vendido a los intereses del PP?", ha preguntado al alcalde, a quien ha acusado de acordarse del Ayuntamiento solamente "cuando beneficia a los suyos".

A Espinar le "sorprende que un abogado del Estado se deje timar 6 millones, que iban a ser once. Sorprende cuando su entorno, sobradamente preparado, no se enterara de nada". "Su trabajo es no mentir y lo lleva haciendo desde el 17 de febrero", ha acusado al primer edil, que le ha preguntado por "el papel que jugó su primo". "¿Quiere que crea que llega a la coordinadora de Alcaldía un contrato como nunca y que su primo no le cuenta nada?", le ha preguntado.

"Cuando se entera que el Ayuntamiento ha contratado con Alberto Luceño, ¿no le suena la vinculación del personaje con Púnica? ¿No se acuerda de la carpeta Marrones Luceño?", le ha cuestionado, antes de preguntado por qué Almeida "llamó a Luis Medina antes de firmar el contrato para agradecerle la donación".

También quiere saber "a qué otros empresarios se les facilitó el teléfono, por qué se pago el viaje a China de los suministros, por qué no se convocó la comisión de seguimiento del contrato de emergencia de Funeraria" y "cómo es posible esa familiaridad entre Inma (la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz), Engra (la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo) y Luis (el investigado Luis Medina)".

Más Madrid compara el "caso del primo de Almeida" con el victimismo de PP

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha comparado el "caso del primo de Almeida" con la "ridícula actitud victimista y la tontería de la cacería" contra él con la actitud que tuvo el PP al destaparse la trama Gürtel. Maestre ha exigido al alcalde que responda a dos preguntas, "por qué eligieron a estos dos sinvergüenzas entre los miles de empresarios honrados que ofrecieron material sanitario" y "por qué, cuando conocieron el alcance de la estafa millonaria, lo ocultaron durante año y medio".

"Almeida no ha respondido por ahora, sí ha disparado contra todo el mundo porque le persigue la Fiscalía, Más Madrid, PSOE, Pedro Sánchez, la oposición y los medios de comunicación, como cuando se destapó la Gürtel, cuando decían que era una trama contra el PP. Es la misma cantinela", ha lanzado Maestre desde el Pleno de Cibeles.

Para la portavoz de Más Madrid, Almeida está "intentado huir de este caso como hacen los culpables, con victimismo". "Y dice que queremos ganar así lo que no ganamos en las urnas cuando usted es alcalde por un pacto de despacho tras perder las elecciones y obtener el peor resultado para el PP en Madrid", ha espetado la edil.

Rita Maestre ha insistido en que la ciudadanía no se cree la postura del alcalde, que todo es "un complot para derribarle" porque lo que ha hecho el Gobierno del PP es "traer al Ayuntamiento clientetismo, corrupción y espionaje, los viejos vicios del PP". "Algunas personas recomendadas llegaron al Ayuntamiento de forma preferente y se forraron impúdicamente con el dinero de los madrileños", con unos precios decididos "desde un pisazo en el barrio Salamanca".

Son "las comisiones de la élite madrileña, el impuesto de los aristócratas que tienen contacto con ustedes (al PP), el impuesto que el Madrid de los duques y recomendados le ha cobrado a la ciudad de Madrid, el impuesto de los que mandan en Madrid y que saben a qué teléfono llamar".

A eso ha sumado que no se informó debidamente al consejo de administración. "No hay acta ni documentación y si tienen alguna póngala encima de la mesa", ha reiterado.