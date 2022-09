Anna Gabriel niega ante el Supremo la desobediencia y espera que la causa se archive

La exdiputada de la CUP en el Parlament de Cataluña Anna Gabriel ha negado este miércoles ante el Tribunal Supremo haber cometido un presunto delito de desobediencia por su supuesta implicación en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña y ha asegurado que espera que la causa que se sigue en el tribunal con sede en Madrid se archive o se envíe a un juzgado en Barcelona, según informa Europa Press.

Gabriel ha acudido este miércoles, a las 11.30 horas, al Tribunal Supremo para declarar ante el juez Pablo Llarena en calidad de procesada. Se ha presentado acompañada por una delegación encabezada por María Sirvent (CUP) y por Oriol Junqueras (ERC). También han estado presentes los diputados Jaume Asens (Unidas Podemos), Gabriel Rufián (ERC), Josep Pagès (Junts), Jon Iñarritu (EH Bildu), Néstor Rego (BNG), y las senadoras Sara Bailac, Mirella Cortès y Adelina Escandell, entre otros.

La exdiputada de la CUP ha sido citada después de que se entregara al Alto Tribunal el pasado 19 de julio, a pesar de haber estado cuatro años huida en Suiza tras ser procesada en 2018 por su presunta participación en la DUI. Ante la decisión de Gabriel, el juez a cargo de la investigación del procés dejó sin efecto la declaración de rebeldía que pesaba sobre la exdiputada. En aquella ocasión, acordó dejarla en libertad y avanzó que la citaría para tomarle declaración.

Según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio de este miércoles consultadas por Europa Press, Gabriel ha comparecido durante poco menos de media hora ante el juez Llarena, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce Vox. La dirigente ha rechazado contestar a las preguntas de los servicios jurídicos del Estado y a las de la formación liderada por Santiago Abascal.

Niega haber recibido aviso del tribunal constitucional

Las mismas fuentes han precisado que el Ministerio Público ha preguntado a la exdiputada si en 2017 recibió requerimiento alguno del Tribunal Constitucional en el que se le advirtiese de que no podía impulsar una iniciativa parlamentaria que conllevase la independencia de Cataluña. Gabriel ha respondido que no, que no recibió notificación alguna y que, por ende, no habría cometido el delito de desobediencia que se le atribuye.

Gabriel ha salido del Alto Tribunal y, acompañada de nuevo por dirigentes independentistas, ha atendido a los medios en catalán. Se ha negado, sin embargo, a contestar a las preguntas de los periodistas. "Esperamos que la causa se archive o se envíe a Barcelona", ha dicho tras explicar que la declaración indagatoria de este miércoles se ha centrado "exclusivamente" en si el Tribunal Constitucional le había requerido directamente en relación con su actividad parlamentaria.

Al hilo, ha indicado que sus "principios" siguen "intactos" y ha recordado a las personas que -según ella- se han exiliado, han ido a prisión o han sido enjuiciadas por el 1-O. En este sentido, ha asegurado "nunca se hubiera tenido que producir la judicialización de lo que es una aspiración legítima de un pueblo, la represión crea dolor".

Tras la breve intervención de Gabriel ante la prensa, la portavoz del Secretariado Nacional de la CUP María Sirvent ha concretado que a la exdiputada de la CUP no se le ha impuesto ninguna medida cautelar más allá de estar a disposición del tribunal.

Así, ha indicado que Gabriel tiene "compromisos profesionales y militantes en Suiza", por lo que seguirá residiendo allí. Y ha explicado que será el juez Llarena quien deberá decidir si traslada el caso a un juzgado de Barcelona.

Vox acusa a Gabriel de mentir

Vox también ha dado declaraciones a la prensa a la salida y ha acusado a Gabriel de mentir en su comparecencia ante el Supremo. El secretario general del partido, Javier Ortega Smith, se ha preguntado cómo la exdiputada de la CUP ha podido afirmar ante el juez que desconocía las resoluciones del Tribunal Constitucional que prohibían al Parlament avanzar con las leyes para el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017.

Para Ortega Smith, Gabriel tenía "perfecto conocimiento y fue perfectamente notificada" de la ilegalidad de esas iniciativas tanto por los medios de comunicación, donde era "público y notorio", como por la Mesa del Parlament. "Además, actuaba de portavoz" de la CUP y "había firmado la presentación de esas leyes de convocatoria de un referéndum ilegal secesionista", ha contextualizado. Además, ha señalado que su partido se personará contra los líderes del procés "fugados" y todavía sin juzgar, como Carles Puigdemont, sea en el tribunal que sea.