El arzobispo de Oviedo frivoliza sobre el 'caso Rubiales' y lo denomina "leyenda del beso"

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes ha aprovechado su homilía en la Basílica de Covadonga con motivo del Día de Asturias para mostrar sus críticas hacía posturas políticas e ideológicas y hacía leyes concretas. Sanz Montes ha arremetido, entre otras cuestiones, contra la Agenda 2030, contra la eutanasia, contra el feminismo llamando "leyenda del beso" al caso Rubiales, o contra quienes pretenden "malbaratar a capricho un Estado de derecho que nos asimilaría a una república de banana malhadada rompiendo la convivencia", informa Europa Press.

Sanz Montes ha relatado la historia de Irina, una joven mujer ucraniana que conoció y que perdió a su esposo y a uno de sus hijos durante un bombardeo en Kiev. Ha dicho que Irina era "una mujer no manipulada en su condición femenina, no dejándose arrastrar por tanto postureo, tanto empoderamiento y tanta zafia mediocridad" y ha contrapuesto esa historia con lo ocurrido tras el Mundial Femenino y el beso no consentido de Rubiales a una jugadora.

"Era inevitable la comparanza con otras noticias de estas últimas semanas que yendo de aquí para allá hojeaba en la prensa cada día. Dejemos la "Leyenda del beso" para la preciosa zarzuela de Reoyo, Silva y Paso. Mejor esta zarzuela que los recientes sainetes jaleados con estrategias calculadas. ¿Dónde quedan las frivolidades teledirigidas durante días y días en noticias amañadas para distraer la atención, eclipsar las vergüenzas o manejar bajo cuerda pretensiones y apaños a cualquier precio y con la habitual mentira como arma política? No, me quedo con el alto testimonio humano y cristiano de Irina", trasladó el arzobispo a todos los presentes.

Críticas a la Agenda 2030

Sanz Montes ha contrapuesto el encuentro que vivió con jóvenes en Lisboa durante la Jornada Mundial de la Juventud junto al papa Francisco, con otras situaciones que se viven por parte de los jóvenes.

"En aquel millón y medio de jóvenes no se dieron borracheras, ni destrozos urbanos, ni violaciones en manada, ni toneladas de basura tras su marcha. Tratamos de tantas cosas. También de la ecología de la que tantos hablan, pero sin la carga ideológica de la Agenda 2030, ni el paseíllo manido por las pasarelas de tanta monserga vacía, aunque tan bien subvencionadas que terminan siendo subversivas", dijo el arzobispo.

Unas críticas que utilizó para hablar sobre la importancia que tiene "toda la vida". Considerando que la sociedad está engañada por las "corrientes ecologistas que acaban siendo ecolojetas", y haciendo referencia a la vida humana "más vulnerable: la no nacida aún, o la que precipita su final con la ayuda de la eutanasia letal".

Romper la convivencia

Tampoco quiso el Arzobispo dejar pasar la situación política con un gobierno en funciones. Así ha indicado que "nuestras relaciones interpersonales e institucionales cambiarían si mirásemos al otro sin levantar muros que nos separan, trincheras que nos enfrentan reabriendo heridas, o manipulando la realidad con noticias falsas o malbaratando a capricho un Estado de derecho que nos asimilaría a una república de banana malhadada rompiendo la convivencia". Ha añadido además que vivimos en un momento "crítico y delicado", con retos que destruyen lo que "salte por los aires" lo que se supone que se ha ido construyendo en "la convivencia democrática".

Covadonga no es una "caverna carcelaria"

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo ha criticado al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, por utilizar Covadonga "como una caverna reaccionaria" con "machismo cargado de incienso" y ha asegurado que con las palabras que dijo hoy en su homilía vuelve a demostrar, que está totalmente alejado de la sociedad asturiana.

Llamedo considera un "despropósito" que el arzobispo haya utilizado su homilía "como un discurso reaccionario más propio de Vox" y ha lamentado que cada 8 de septiembre utilice Covadonga como si fuera "una caverna reaccionaria para trasladar esa homilía tan alejada de la realidad y de lo que ocurre en Asturias", máxime cuando el de hoy debería ser un día para la concordia. Además, considera que Sanz Montes ataca los derechos como el derecho de la eutanasia o al aborto, que es una decisión que las personas pueden tomar y que "él puede discrepar", pero no lo puede utilizar para "mentir, tergiversar y tratar de manipular".

Posiciones "de la Edad Media"

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, también ha lamentado el arzobispo de Oviedo haya vuelto a mostrar "posiciones propias de la Edad Media" y se haya mostrado "totalmente desconectado de la realidad". Además, ha lamentado que Sanz Montes haya perdido la oportunidad de "ponerse al lado de las familias que sufren, las que no llegan a fin de mes, las que están desbordadas porque el sistema de cuidados no las protege o de las que viven con angustia por culpa de las listas de espera".