Ayuso responde a los militares retirados: "No estamos en golpes de Estado. No necesitamos esto"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes el manifiesto firmado por militares retirados, que adelantó infoLibre el viernes pasado, en el que se reclama a las Fuerzas Armadas la destitución del presidente, Pedro Sánchez, y les ha pedido a ellos, y a todo el mundo, operar "desde la razón".

"No estamos en golpes de Estado. No necesitamos esto", ha señalado durante su intervención en el foro Voces para la reforma' organizada por Vozpópuli. Para la dirigente madrileña, este tipo de comunicados "no ayudan".

"Lo que tenemos que hacer es trabajar por la razón y por la verdad. (Pedro) Sánchez ya ni siquiera intenta parecer demócrata. Quiere dinamitar la convivencia y levantar ese muro que separe a los españoles pero la respuesta a este sinsentido no puede ser más sinsentido", ha subrayado.

En todo caso, Ayuso ha hecho hincapié en que, a su parecer, en España se está consumando "un auténtico cambio de régimen por la puerta de atrás". Se trata, según la jefa del Ejecutivo madrileño, de "un cambio de modelo que nadie ha elegido, puesto que a nadie han preguntado", y que va a imponer de forma fraudulenta "contra una gran parte de la sociedad española".

"El Estado de Derecho, la separación de poderes, la igualdad de los españoles ante la ley, la soberanía nacional, la democracia, están en peligro y la situación es tan grave que hoy apenas nos quedan leyes, tribunales o instituciones que lo puedan defender. Han desprotegido el orden constitucional y la democracia para poder volarlos", ha remarcado, al tiempo que ha insistido en que se está ante una "situación límite" fruto de un plan "muy bien calculado y pergeñado a espaldas de todos".

Frente a esto, ha defendido que "Madrid dirá no a la indecencia, a la mentira y a la traición" porque "tanto daño no les va a salir gratis", ya que son mucho más los que están dispuestos "a defender la democracia, el Estado de Derecho y la libertad".

La derecha había guardado silencio hasta las palabras de Ayuso. El pasado viernes, infoLibre desvelaba en una exclusiva, la existencia de un manifiesto firmado por medio centenar de generales, coroneles, comandantes y capitanes jubilados y publicado más tarde en la web de la Asociación de Militares Españoles (AME), aunque retirando los nombres de quienes lo suscribían, donde se pronunciaban en contra de la ley de amnistía y de los pactos del actual Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez, llegando incluso a pedir la intervención del Ejército para destituir al Gobierno.

Era precisamente en el último párrafo donde los exmilitares dejaban claras sus intenciones golpistas: “Teniendo en cuenta que el artículo 8.1 de nuestra Constitución señala en relación con las misiones de las Fuerzas Armadas, además de garantizar la soberanía e independencia de España y la defensa de su unidad territorial, la de defender el ordenamiento constitucional, que consideramos en grave peligro por la falta de independencia judicial, la desigualdad de los ciudadanos españoles ante la ley y la posible ruptura de la unidad de la Nación española, este grupo de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, hoy en situación de Retiro, preocupados por el devenir de España, alzamos la voz en este Manifiesto y pedimos a los responsables de la defensa del ordenamiento constitucional, la destitución del Presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales, lo que sometemos a la consideración de la ciudadanía española al objeto de prevenirla y de que tome conciencia de la gravedad de la situación actual”.