PP y Vox guardan silencio ante el manifiesto donde exmilitares pedían un golpe de Estado al Ejército

La derecha guarda silencio ante la intervención del Ejército en contra del gobierno que solicitan varios militares retirados. El pasado viernes, infoLibre desvelaba en una exclusiva, la existencia de un manifiesto firmado por medio centenar de generales, coroneles, comandantes y capitanes jubilados y publicado más tarde en la web de la Asociación de Militares Españoles (AME), aunque retirando los nombres de quienes lo suscribían, donde se pronunciaban en contra de la ley de amnistía y de los pactos del actual Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez, llegando incluso a pedir la intervención del Ejército para destituir al Gobierno.

Era precisamente en el último párrafo donde los exmilitares dejaban claras sus intenciones golpistas: “Teniendo en cuenta que el artículo 8.1 de nuestra Constitución señala en relación con las misiones de las Fuerzas Armadas, además de garantizar la soberanía e independencia de España y la defensa de su unidad territorial, la de defender el ordenamiento constitucional, que consideramos en grave peligro por la falta de independencia judicial, la desigualdad de los ciudadanos españoles ante la ley y la posible ruptura de la unidad de la Nación española, este grupo de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, hoy en situación de Retiro, preocupados por el devenir de España, alzamos la voz en este Manifiesto y pedimos a los responsables de la defensa del ordenamiento constitucional, la destitución del Presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales, lo que sometemos a la consideración de la ciudadanía española al objeto de prevenirla y de que tome conciencia de la gravedad de la situación actual”.

Tras la exclusiva de infoLibre, ninguno de los dos partidos de la derecha se ha pronunciado explícitamente sobre el contenido del manifiesto, pese a sus clara incitación a una intervención del Ejército en la vida política española. Mientras que todos los líderes de Vox han guardado silencio sobre el documento, el PP sí se refirió a él por boca de su coordinador general, Elías Bendodo. Durante una rueda de prensa el pasado viernes, el dirigente conservador fue preguntado por una periodista en relación al manifiesto: "Yo no tengo nada que decir sobre esas cosas, qué quiere que le diga", respondió entre sonrisas.

La reacción de los dos partidos mayoritarios de la oposición contrasta profundamente con sus reiteradas advertencias, estos últimos días, contra el supuesto "golpe de Estado" que estaría llevando a cabo Pedro Sánchez con la aprobación de la ley de amnistía acordada con los independentistas. Vox ha sido el partido más insistente en denunciar la, para ellos, actitud golpista del presidente del Gobierno, haciéndola una constante en sus discursos durante los días previos y posteriores a las sesiones de investidura.

De hecho, en el propio debate del pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, el líder del partido de extrema derecha, Santiago Abascal, acusaba desde la tribuna a Sánchez de estar llevando a cabo un "golpe de Estado", además de desafiar al PP, asegurando que, si no impedían la tramitación de la ley de amnistía en el Senado, Vox rompería con ellos. Abascal llegó incluso a comparar al presidente del Gobierno con el dictador nazi Adolf Hitler, atribuyendo a Sánchez los mismos métodos que usó el alemán para llegar al poder. Además, calificó a la ley de amnistía de "ilegal" y aseguró que su aprobación supondría "la quiebra del sistema constitucional y del Estado de Derecho", dando lugar a una "tiranía".

Sus acusaciones fueron tan lejos que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol llegó a pedir a Abascal que retirara sus palabras atribuyendo a Sánchez un golpe de Estado, a lo cual el líder de Vox se negó. "No puede ser que vaya en contra los cimientos de la democracia. Aquí sabemos lo que es un golpe de Estado, esta es la institución representante de la democracia, le ruego que retire las palabras o las retiraré yo", le instó la presidenta, a lo cual Abascal le respondió diciendo: "Usted lo retirará del diario de sesiones demostrando que ya ni los diputados tienen libertad de expresión en la tribuna de oradores del Congreso". Después de la intervención de su líder, todos los diputados de Vox abandonaron el escaño.

Sin embargo, esa no fue la única ocasión en la que Abascal ha acusado a Pedro Sánchez de dar "golpe de Estado". Durante la manifestación convocada por el PP del pasado domingo 12 de noviembre, el dirigente de Vox avisó desde la Puerta del Sol de que no tendría "ninguna mesura ante el golpe de Estado", haciendo referencia a las palabras de Pedro Sánchez, en las cuales el dirigente socialista pedía calma después de los altercados violentos vividos en las protestas ante la sede del PSOE en la calle Ferraz. Además, Abascal avisaba de una "movilización permanente y no solo los domingos" ante un golpe de estado "con todas las letras, con mayúsculas". "La movilización no puede cesar porque sabemos a dónde nos lleva en el tramo final este golpe, o el tirano en el banquillo o aquellos que nos oponemos al golpe en la cárcel", llegó a decir Abascal.

Por parte del PP, una de sus dirigentes más beligerantes contra Pedro Sánchez ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La líder madrileña aseguró en una entrevista en el programa de Antena 3, Espejo Público, que, tras el acuerdo con Junts, Pedro Sánchez había "colado" una dictadura a todos los españoles y que ya estábamos al comienzo de ella. Además, la presidenta autonómica ha alertado varias veces en los últimos días lo que a su forma de ver es un intento de Pedro Sánchez de eliminar la separación de poderes en España. Sumado a todo eso, Díaz Ayuso fue más lejos durante su intervención en la manifestación convocada por el PP el pasado domingo 12 de noviembre contra la amnistía, asegurando en su discurso que devolverían "golpe por golpe" al Gobierno.

Otro de los barones territoriales del PP que se han referido al supuesto "golpe de Estado" de Pedro Sánchez ha sido el presidente de Aragón, Jorge Azcón. Para este dirigente el acuerdo entre el PSOE y Junts "consuma el golpe" y supone "un agravio injustificable a todos los aragoneses y a todos los españoles", además de "la culminación del ataque más grave de la historia contra nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho".

"Creo que es verdad que había habido más ataques a la democracia, los hubo el 23-F, los hubo el 1 de octubre del 2017. La gran diferencia es que ahora es el Partido Socialista el que está apoyando a los socios independentistas para que esos ataques a nuestra democracia se consumen", llegó a decir Azcón.

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, también se ha sumado a estas críticas que acusan al Gobierno de subvertir el Estado de Derecho. "El candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española", llegó a decir Aznar en una conferencia junto a Alberto Núñez Fejóo a principios de este mes, en el cual también acusó al presidente del Gobierno de pretender "un cambio de régimen en España". “El que pueda hablar, que hable. El que pueda actuar, que actúe. Cada uno en su responsabilidad”, zanjó el exdirigente conservador.