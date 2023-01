Bárbara Rey habla sin tapujos sobre el rey emérito: “Cuando estaba conmigo no tenía ningún bajón”

El romance entre el rey Juan Carlos y Bárbara Rey era un secreto a voces, donde los implicados nunca se pronunciaron. Sin embargo, por primera vez la exvedette cuenta su experiencia en exclusiva para la revista Vanity Fair, enlazando con el reciente estreno de Cristo y Rey. La serie de Atresplayer ahonda en la vida del monarca mostrando su relación con la actriz y presentadora de televisión, así como la relación con la reina Sofía. Bárbara Rey sabe que otra vez está en la cresta de la hola y ha decidido hablar: “Llevan hablando de mí y de esta historia desde hace 200 años. Ahora me echan en cara que yo reconozca que he estado con él, ¡por favor! ¡Si lleváis viviendo de este tema 30 años! No tenéis vergüenza”. En esta entrevista apunta que el rey emérito hablaba de muchas cosas con la presentadora, sobre aquellas situaciones que le preocupaban, pero que nunca hablará de ello, "se quedan para mí". Asimismo, comenta que “cuando estaba conmigo no tenía ningún bajón”, ajeándose de los reportajes publicados por el periodista Juan Luis Galiacho y reafirmando que ella "podría cantar la canción esa de Julio Iglesias: Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo".

Casi ha pasado medio siglo desde que el rey Juan Carlos vio por primera vez a María García García, conocida artísticamente como Barbara Rey, quién presentaba el Especial Fin de Año de Televisión Española en 1975. La presentadora explica que no fue Adolfo Suárez quién le presentó al monarca, es más no quiere señalar quién fue, sino que “él me vio en la tele y se prendó de mí, claro. Por supuesto. Fue así. Pero nos teníamos que conocer”.

La relación hay quienes apuntan que se mantuvo durante más de 19 años, no obstante, la vedette reseña para Vanity Fair que fue intermitente, se cortó cuando conoció a su marido Ángel Cristo en 1980, tratándose por tanto de cinco años al principio y hasta que Bárbara Rey no finalizó su matrimonio no se retomó contacto en 1990. “Estando casada me llamó por teléfono en muchas ocasiones. En plan amistoso (...) Pero personalmente no volví a verle”, explica a la revista.

Hay quienes creen que el gran amor de Rey era Juan Carlos, pero es la propia presentadora quién niega esto y comenta que lo encontró cuando tenía 18 años. Ni Alain Delon, actor con quien compartió varios años, ni su marido, quién era adicto al alcohol y las drogas, fue ese “primer hombre, con él descubrí todo”. Aunque era una realidad que su amor por Ángel Cristo fue muy grande, y la consecuencia por la que vivió muchas situaciones dolorosas, “de lo contrario me habría separado mucho antes”.

Por este motivo, Bárbara Rey no entiende que le pregunten si seguía con el monarca cuando estaba metida en su matrimonio. Asimismo, es una mujer valiente que ha decidido hablar ahora para aclarar algunos hechos y “porque era la única persona que faltaba por decirlo: yo”.