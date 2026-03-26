Begoña Gómez se opone a ser juzgada por un jurado popular y denuncia conjeturas del juez

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de su caso sea juzgado por un jurado popular, en un recurso que denuncia que el auto adoptado por el magistrado contiene argumentos falaces, "conjeturas" no apoyadas en indicios y "demasiados olvidos".

La Audiencia de Madrid anula la decisión de que un jurado juzgue a Begoña Gómez Ver más

El recurso de reforma presentado por el letrado Antonio Camacho, al que ha tenido acceso EFE, sostiene que lo único acreditado en este procedimiento es "la voluntad inquebrantable del Instructor de mantener viva una causa penal, aunque no exista elemento alguno en que apoyarla" y que se investiga a Begoña Gómez "por ser cónyuge del presidente del Gobierno".

El texto niega que existan indicios contra Gómez en los cinco delitos que le imputa el juez -tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, malversación y apropiación indebida de marcas- y se advierte de que reconducir este asunto "muy mediático y abierto sin reservas a la opinión pública" a un jurado popular puede tener como consecuencia "un juicio paralelo" y lesionar el derecho a un juez imparcial.

El recurso presentado por el letrado de Begoña Gómez pide anular el auto en el que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acumuló todo el procedimiento en una sola causa, decidió atribuir el procedimiento a un tribunal de jurado popular y citó a los tres investigados, Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, el próximo 1 de abril.