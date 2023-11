Bolaños defiende que las comisiones de investigación deben "tenerse en cuenta" pero que no cuestionan las sentencias

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños, ha afirmado este viernes que las conclusiones de las comisiones de investigación a las que hace referencia el acuerdo con Junts, deberán "tenerse en cuenta" aunque ha asegurado que la finalidad no es poner en cuestión decisiones judiciales. Ha hecho estas declaraciones en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, al día siguiente de que PSOE y Junts firmasen un acuerdo de de investidura que incluye una ley de amnistía, que además admite lawfare, es decir judicialización de la política contra el independentismo.

El acuerdo señala que en la próxima legislatura se constituirán comisiones de investigación y las conclusiones a las que lleguen se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía "en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política", según indica el texto.

Además, el pacto dice que estas presuntas acciones de uso de las instituciones judiciales contra adversarios políticos o guerra judicial, pueden producir consecuencias que "en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas". Tras hacerse público el acuerdo, el expresidente catalán, Carles Puigdemont, concretó que se refieren a las comisiones de investigación sobre la Operación Cataluña y el Catalangate, casos de espionaje a independentistas.

El acuerdo provocó el rechazo unánime de todas las asociaciones judiciales y del Consejo General del Poder Judicial que ese mismo jueves expresaron su rechazo a las referencias al lawfare y a emprender "acciones de responsabilidad". A su juicio supone un riesgo evidente de quebrar la democracia.

Bolaños ha salido al paso de estas declaraciones y ha tratado de aclarar que la finalidad de lo pactado no es cuestionar las decisiones judiciales. Además ha señalado que los comunicados de las asociaciones judiciales decían que esto "podía ser", utilizaban el condicional y no lo daban por hecho. "Y ya le digo que no es la intención en absoluto, que una comisión de investigación pueda afectar a una decisión judicial. No podría ser así" ha remarcado.

En la misma línea ha subrayado que estas comisiones que se llevan a cabo en el Parlamento "no ratifican ni rectifican lo que ha dicho un juez" y que no se pretende esta finalidad porque los procedimientos judiciales "tienen su cauce" y las comisiones de investigación el suyo.

Tal como adelantó en la víspera Puigdemont, Bolaños ha indicado que las comisiones a las que hace referencia el acuerdo son las relativas a la Operación Cataluña y el Catalangate, aunque se ha referido a ellas como Operación Kitchen y Pegasus. En la primera de ellas se investiga a cargos del PP, pero en la segunda los implicados pertenecen a la actual administración de Pedro Sánchez.

Así ha indicado que quieren que "se clarifiquen" los hechos investigados y considera que de este modo se refuerzan las garantías del Estado de Derecho. "Pero obviamente el Poder Judicial tiene sus competencias", que nada tienen que ver con las de las comisiones de investigación. Sin embargo, ha subrayado, tal como aparece en el acuerdo firmado este jueves en Bruselas por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y el secretario general de Junts, Jordi Turull, que las conclusiones de estas comisiones "se habrán de tener en cuenta