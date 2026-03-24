El Gobierno autoriza el despliegue de la UME en Gran Canaria por la borrasca Therese

La Delegación del Gobierno en Canarias ha autorizado el despliegue de efectivos y medios materiales de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Gran Canaria para ayudar al Cabildo de la isla ante las múltiples incidencias que están provocando este martes las lluvias de la borrasca Therese, según informa EFE.

El Cabildo de Gran Canaria había solicitado este martes la ayuda de la Unidad de Militar de Emergencias (UME) ante el impacto que están teniendo las lluvias de las últimas horas en la isla, sin daños humanos pero con barrancos desbordados y una docena de carreteras cortadas.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, anunció que iba a activar el nivel de emergencia 2 en la isla, para poder contar con el apoyo del personal y la maquinaria pesada de que dispone la UME, que solo se puede movilizar cuando la situación escala a ese nivel y la comunidad autónoma asume la coordinación. En estos momentos, la coordinación de todo el dispositivo corresponde ya al Gobierno de Canarias, al haber escalado la situación de nivel 1 a nivel 2.

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A través de sus redes sociales, el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, ha anunciado de que se ha aceptado la petición de que la UME colabore ante la situación que se ha producido en Gran Canaria, isla declarada ya formalmente en emergencias por riesgo de inundaciones.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han indicado a EFE que los mandos de la UME en Canarias están ya en contacto con el Gobierno canario y el Cabildo de Gran Canaria para valorar los medios necesarios y decidir a qué lugares acuden.

En estos momentos, 19 presas de Gran Canaria han llegado al límite de su capacidad y están aliviando agua hacia los barrancos y doce carreteras están cortadas por corrimientos de tierras, crecidas de los cauces o desprendimientos de rocas sobre la calzada.