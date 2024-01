Un informe oficial alerta de la opacidad del Gobierno andaluz con la publicidad institucional

La Cámara de Cuentas ha reprochado por tercer año consecutivo al Gobierno andaluz (PP) un déficit de transparencia en la presentación de la información sobre sus contratos de publicidad institucional. Los informes del organismo fiscalizador autonómico sobre las cuentas de la Junta de 2020, 2021 y 2022 recogen la misma objeción acerca de la opacidad en este campo: la Junta no ofrece "de forma clara y específica el gasto de publicidad, su desglose por ejercicio, las campañas realizadas y el gasto por campaña publicitaria".

La Consejería de Presidencia, de la que depende de la Dirección General de Comunicación Social, subraya que la Cámara no desvela ninguna ilegalidad, destaca la introducción de mejoras en la presentación de la información en el Portal de Transparencia y asegura que las mejoras continuarán en el futuro. Los listados de contratos de publicidad oficial "están en proceso de mejora atendiendo las recomendaciones reflejadas en el informe de la Cámara de Cuentas", señala Presidencia, que afirma su "compromiso con la transparencia y acceso a la información en materia de publicidad institucional".

Un tema caliente

Las críticas de la oposición a la forma de usar la publicidad institucional por parte del Gobierno andaluz, presidido por Juan Manuel Moreno (PP), son frecuentes tanto por su cantidad como por su supuesta opacidad e instrumentalización política, que el Ejecutivo autonómico niega.

Voces de la oposición han denunciado, más o menos explícitamente, que el PP se beneficia de la publicidad institucional, un área en la que la Junta licitó su mayor contrato –32 millones– a las puertas de las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, como publicó Eldiario.es.

Un ejemplo de cómo el tema puede llegar a ocupar titulares se dio en noviembre, cuando el PSOE reclamó a la Junta que no firme contratos publicitarios con medios que "incumplen" los códigos deontológicos de la profesión periodística o difunden "fake news", una iniciativa impulsada después de que Público desvelase acuerdos del Ayuntamiento de Sevilla, también del PP, con Okdiario y Estado de Alarma.

Reproche de la Cámara de Cuentas

Es en ese contexto en el que la Cámara de Cuentas ha publicado su informe sobre la Cuenta General de 2022, es decir, sobre todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo aquel año por la Junta, sus agencias, instituciones, consorcios, sociedades mercantiles y fundaciones.

El trabajo, de más de 700 páginas y difundido en diciembre, reitera la denuncia ya realizada en los dos anteriores: "El Portal de Transparencia no ofrece de forma clara y específica el gasto de publicidad institucional, su desglose por ejercicio, las campañas realizadas y el gasto por campaña publicitaria". La Cámara, que recomienda corregir este déficit, reconoce avances de la Junta, pero sigue poniéndole objeciones. "Como novedad, el apartado de gasto en publicidad institucional incluye un listado sobre los contratos realizados", señala, pero el mismo "no está totalizado y sólo viene referido al primer cuatrimestre de 2023 y a las consejerías, no incluyendo información sobre ejercicios y cuatrimestres anteriores ni al gasto realizado por las entidades instrumentales".

La Junta presentó una alegación, que está recogida en el informe de la Cámara, en la que defendía la ampliación de la información sobre publicidad institucional ofrecida. No obstante, la alegación no fue admitida. Es cierto que la Consejería de la Presidencia –señala la Cámara en la respuesta a la alegación– ha introducido mejoras en los listados sobre contratos de publicidad institucional, lo cual favorece la "accesibilidad, claridad, estructuración, comprensión y utilización de la información pública". No obstante, añade el informe, estos listados mantienen "carencias".

Las explicaciones de la Junta

El Gobierno andaluz recalca que el informe de la Cámara de Cuentas no cuestiona si está disponible toda la información que debe estar disponible, sino la forma de presentación de la misma. Y añade que ya trabaja en presentarla de forma más clara y sencilla. En respuesta por escrito a preguntas de infoLibre, la Consejería de Presidencia señala que la transparencia sobre publicidad está "garantizada" por leyes de ámbito andaluz, español y europeo. "La información que consta en el Portal de Transparencia, con carácter general, como se recoge en el informe de la Cámara del año 2022, da cumplimiento a lo establecido en materia de transparencia", señala el departamento que dirige Antonio Sanz (PP). Y añade: "No obstante, teniendo en cuenta las observaciones formuladas en anteriores informes por la Cámara, se ha impulsado la ampliación de los contenidos que hasta ahora venían siendo publicados en la Sección de Transparencia del Portal la Junta de Andalucía sobre este tipo de gastos".

Entre las mejoras introducidas, Presidencia destaca que ahora se ofrece "información genérica sobre qué son campañas institucionales de publicidad" y también sobre el "gasto en campañas por cuatrimestre, tanto si son realizadas por la consejería como por sus entidades instrumentales". "Se destaca –añade– la inclusión de los listados sobre contratos de publicidad institucional realizados. Estos listados, aunque favorecen la accesibilidad, claridad, estructuración, comprensión y utilización de la información pública, están en proceso de mejora atendiendo a las recomendaciones reflejadas en el informe. Al no poderse extraerse la información de forma automatizada, es necesario un proceso de recopilación de datos y posterior elaboración del documento que se publique".