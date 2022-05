CCOO denunciará al alcalde de Ourense por el altercado con una sindicalista

El sindicato Comisiones Obreras ha anunciado que presentará esta semana una denuncia contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Orensana), por el altercado con la sindicalista a la que empujó en la primera jornada de huelga de transportes urbanos de la ciudad, informa Europa Press.

En concreto, el incidente se produjo el martes, cuando la sindicalista acercó el megáfono al regidor municipal, según su versión, "de buena fe" entendiendo que "bajaba a dar la cara". Con todo, el alcalde respondió empujándola porque "temía una agresión acústica" al tener el megáfono "a 10 centímetros del oído".

Este é o "alcalde letal" que goberna a capital de Ourense grazas o apoio do PP. Un PP o que lle vale todo para manterse no poder, aínda que haxa que andar a empurróns coa cidadanía. É unha vergoña! pic.twitter.com/FwxnV5Vjts — Ana Pontón (@anaponton) 3 de mayo de 2022

Tras el incidente, el regidor publicó un vídeo a través de su redes sociales en el que asegura que el suceso fue una "contingencia de Alcaldía" y que "si hubiese tenido un par de segundos más para pensar igual hubiese hecho otra cosa", pero que actuó "en defensa propia" porque temía "la ruptura del tímpano".

Así las cosas, pocas horas después, la sindicalista avanzó que denunciaría lo ocurrido aunque tuviese que ser a título personal. Con todo, no será necesario porque cuenta con el apoyo de su sindicato, Comisiones Obreras, que ha anunciado este miércoles que presentará en el juzgado de guardia una denuncia penal contra el regidor municipal por su actuación. Así lo ha hecho saber la secretaria comarcal, Ana Barrios, que ha trasladado que el sindicato "condena enérgicamente la actitud violenta del alcalde hacia su compañera, Lola Panero".

De este modo, Barrios ha asegurado que el suceso fue "antidemocrático", "autoritario" y "machista" y ha calificado al alcalde de Ourense como "un auténtico provocador". Además, ha insistido en que está "convencida" de que "si fuese un hombre no se hubiese atrevido". En este sentido, ha explicado que Panadero es conocida en la ciudad por llevar más de 20 años "animando" todas las manifestaciones sin haberse visto nunca envuelta en un incidente de este tipo.

Jácome "no debe seguir en la alcaldía"

A la rueda de prensa también ha acudido la secretaria xeral de CCOO Galicia, Amelia Pérez, quien ha considerado que Gonzalo Pérez Jácome no debe seguir en la alcaldía. "No nos podemos escudar en los juegos de mayorías y minorías para perpetuar esta situación", ha sostenido para asegurar también que "no se puede permitir que una ciudad esté continuamente en los medios de comunicación por este tipo de sucesos".

Para ello, ha pedido que el Partido Popular, como socio de gobierno de Pérez Jácome, tome una decisión y ha personalizado la solicitud en el futuro responsable del partido en Galicia, Alfonso Rueda, a quien ha instado a "tomar la primera decisión de su mandato" convencida de que los populares "no pueden seguir sustentando un personaje antidemocrático".

Además, el sindicato ha criticado que no basta con trasladar la condena a la agresión como han hecho todos los grupos políticos de la corporación, a excepción, han recordado, de Democracia Orensana, el partido del regidor municipal. Por ello, han convocado para esta tarde a las 20.00 horas una sentada ante el Ayuntamiento de Ourense, donde se produjo la agresión.

Por esta misma situación y en el mismo emplazamiento, el jueves la plataforma SOS Ourense también ha convocado una protesta en solidaridad con la sindicalista y en crítica con las reacciones del alcalde bajo el lema "contra la vergüenza, dignidad" a las 20.30 horas.