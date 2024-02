La mascletà le explota a Almeida antes de tiempo: una jueza dirá si la pólvora es compatible con las aves

14 de marzo de 2023. De visita oficial a las fallas de València, José Luis Martínez Almeida se comprometió a organizar una mascletà en Madrid si la por entonces candidata del PP a la Alcaldía de la ciudad del Turia, María José Catalá, se convertía en regidora. Ahora, casi un año después de esta promesa en plena precampaña electoral antes de los comicios municipales del 28M y tras la victoria de ambos, el Ayuntamiento de Madrid cierra estos días los últimos flecos para llevar a cabo un evento en el que se utilizarán 307 kilos de pólvora, que suponen más de 3.000 detonaciones durante unos siete minutos. La fecha elegida es este mismo domingo 18 de febrero a las 13 horas. Y el lugar es el Puente del Rey, que pasa sobre el río Manzanares y se encuentra en pleno corazón del parque de Madrid Río, una de las zonas verdes más importantes de la capital.

Almeida se compromete a organizar una 'mascletà' en Madrid si la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Valencia se convierte en alcaldesa en las elecciones de mayo pic.twitter.com/o8mKvkB5jS — Europa Press (@europapress) 15 de marzo de 2023

Sin embargo, a menos de 72 horas, este acontecimiento encierra más dudas que certezas, sobre todo después de que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Madrid admitiese una denuncia de la protectora de animales Salvando Peludos. La jueza tendrá que decidir este viernes si la suspende de forma cautelar o no.

Lo único claro que hay a estas alturas de la partida es la fuerte oposición a la celebración de la mascletà que reúne a la izquierda pero también a colectivos vecinales y ecologistas que están intentando paralizar esta celebración. ¿Los motivos? Por un lado, la poca transparencia sobre el festejo y, por otro, la elección de la localización en Madrid Río con todos los riesgos medioambientales que acarrea.

"Estamos totalmente en contra. Esta festividad en la Comunitat Valenciana tiene un carácter popular, aquí no. Es una celebración totalmente artificial y que vamos a pagar con dinero público", explica en conversación con infoLibre el presidente de la Asociación de Vecinos de Manzanares- Casa de Campo, Alberto Colomo, que apunta que este evento "se inserta en la política de hacer de Madrid una ciudad de cartón piedra". Desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), su presidente Enrique Villalobos reconoce que tiene "lógica" que se quiera "hacer guiños a otras ciudades y culturas" pero "otra cosa distinta es que detrás hay otras motivaciones".

Motivaciones a las que pone nombre y apellidos desde la oposición a Almeida. Desde Más Madrid y el PSOE denuncian que no existe expediente administrativo de la celebración de la mascletà y que el Ayuntamiento oculta su coste y también los informes de impacto ambiental y económico. Por tener antecedentes, según publica El País, el cierre de las fallas en 2023 supuso un gasto de 8.500 euros, aunque se emplearon menos kilos de pólvora y la zona ya estaba habilitada.

Contactado por infoLibre, el Ayuntamiento de Madrid remite a la rueda de prensa de la vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, este mismo jueves tras la Junta de Gobierno. "Tengan la tranquilidad de que se conocerán todos los costes. Son polémicas artificiales", afirmó sin entrar en más detalles al tiempo que apuntó que se cumplen "todos los requisitos técnicos" y que "se está finalizando todo el expediente".

La formación liderada por Rita Maestre en el consistorio madrileño califica la mascletà como un "absoluto desastre y un chanchullo más de Almeida". "El PP se cree que el Ayuntamiento es su cortijo", defendió este mismo jueves la portavoz de Más Madrid que apuntó además que "no tiene ni un solo papel en regla" y que su respuesta es "insultarnos y echarnos la culpa".

Desde el PSOE reconocen que esta situación es habitual en el Ayuntamiento de Madrid y que han presentado ya dos preguntas sobre el tema sin éxito: a la primera respondieron que no había expediente y a la segunda ni contestaron. "A tres días, tendríamos que tener información", defienden fuentes socialistas a infoLibre que recuerdan que esta mascletà es "una promesa electoral y no una reivindicación de la cultura valenciana". La propia portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, aseguró este mismo jueves que la ciudadanía "no tiene que pagar las fiesta del PP por haber ganado las elecciones".

"Toda la parte administrativa está cogida por alfileres", argumenta Enrique Villalobos que apunta que, mientras las cosas que "quiere el alcalde se hacen con mucha prisa", los vecinos sufren "la exquisitez administrativa" que les obliga a pedir cualquier tipo de permiso con "mucha anticipación". "Este derecho de pernada es poco acertado para una ciudad moderna. Es un feo para la ciudadanía", señala el presidente de FRAVM.

El daño medioambiental: es Zona Verde Singular

Más allá de la falta de transparencia, oposición, vecinos y ecologistas coinciden en el daño medioambiental que trae de la mano la mascletà para una zona que tiene la calificación de Zona Verde Singular. La pirotecnia afectará gravemente a la biodiversidad de Madrid Río, especialmente a las aves, pero también a los animales domésticos de los residentes en los alrededores que "se verán expuestos a un estrés completamente injustificado por el ruido que genera esta celebración", según detalla un manifiesto de los vecinos de los barrios Puerta del Ángel y Casa de Campo, y la Plataforma Salvemos la Casa de Campo.

Por ello, y como vía administrativa tras el recurso ante la justicia de la protectora de animales Salvando Peludos, desde Ecologistas en Acción han denunciado esta mascletà ante la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y han pedido su paralización "en tanto no se lleve a cabo una evaluación objetiva de los impactos del espectáculo sobre la fauna" ya que se trata de un "espectáculo es incompatible con la conservación de la biodiversidad presente en los espacios naturales y naturalizados aledaños, que incluye numerosas especies de aves protegidas". Asimismo, señalan que esta celebración podría contravenir tanto las leyes regionales como las estatales de protección de la fauna.

Contactada por infoLibre, la ONG es optimista, no tanto con una paralización, pero sí con un cambio de escenario. "La Comunidad de Madrid no suele ser receptiva", reconoce su portavoz en Madrid, Yago Martínez, que sostiene que "la movilización y la presión vecinal" pueden ser claves para lograr un traslado de última hora. "No estamos en contra de la mascletà, si no de la localización", defienden desde Ecologistas en Acción.

Desde el Ayuntamiento, la vicealcaldesa defendió en rueda de prensa que eventos similares se celebran en otras ciudades sin problemas y recordó que "en València, en la Nit del Foc, se dispararon 1.500 kilos en desde el Jardín del Turia ―a la altura de la Ciutat de les Arts i les Ciències― sin que se informara de ninguna afección". Inma Sanz aprovechó en este momento para recordar que el Ayuntamiento de Manuela Carmena celebró en la zona un espectáculo pirotécnico sobre el puente de Toledo para festejar el solsticio de invierno, un evento que fue "absolutamente asumible" por la oposición. Lo que no mencionó la vicealcaldesa es que se celebró en diciembre de 2016 antes del inicio de la renaturalización del Manzanares en 2017 con la reapertura de varias compuertas que convertían el río en un desagüe.

"Entiendo su nerviosismo pero lo que tiene que hacer la vicealcaldesa es dar explicaciones de cómo piensa celebrar un evento así", contestó minutos más tarde la propia Rita Maestre por alusiones. Desde Más Madrid insisten en que será una "catástrofe ambiental en pleno inicio de la época de cría de la fauna de Madrid Río", mientras que desde el PSOE también recuerdan lo que sufren los animales por otras experiencias ante este tipo de festejos similares.

Riesgos para el patrimonio y sin plan de movilidad

Pero no sólo es un riesgo para los animales ya que la localización elegida, el Puente del Rey, se trata de un espacio que está pegado a la Casa de Campo que es Bien de Interés Cultural. Desde las distintas asociaciones vecinales se ha preguntado a la Dirección General de Patrimonio si el evento cuenta con su visto bueno como requisito indispensable para su celebración.

El milagro del Manzanares que veinte ciudades quieren replicar para recuperar sus ríos moribundos Ver más

Además, los vecinos también apuntan a que la pirotecnia afecta negativamente a las personas con trastornos del espectro autista y a embarazadas. Y que, a 72 horas de su celebración, aún no hay un plan de movilidad previsto. "Habrá mucha gente que se acerque a verlo y habrá más dificultades para aparcar y se saturará el transporte público", explica Enrique Villalobos que asegura que, sumando el ruido, "aquel día no habrá quien viva en el barrio".

Por todo ello, asociaciones vecinales y ecologistas preparan ya protestas para este fin de semana. El sábado, Anima Naturalis convoca una concentración frente al Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, al tiempo que recoge firmas para paralizar este evento. "Es terrible que en pleno siglo XXI se siga promocionando la pirotecnia sabiendo que el ruido afecta a animales y personas sensibles", argumentan desde la ONG.

El mismo domingo, las asociaciones vecinales de Manzanares-Casa de Campo, Puerta del Ángel y Príncipe Pío y la plataforma Salvemos la Casa de Campo se concentrarán en la zona para impedir que se celebre. "Vamos a intentar parar este sinsentido", concluye Alberto Colomo.