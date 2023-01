Compromís y Podemos de Valencia rompen las negociaciones e irán separados a las autonómicas

Compromís y Unidas Podemos de la Comunidad Valenciana han dado por terminadas las negociaciones para una posible candidatura conjunta a las elecciones autonómicas y concurrirán a estos comicios por separado, ha informado Europa Press.

Así se desprende de las declaraciones de las síndicas Papi Robles (Compromís) y Pilar Lima (Unidas Podemos) en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndiques, donde Lima ha aseverado que "la unidad de la izquierda es esencial" y ha espetado a Compromís que "no es buena idea despreciarla".

"No ha habido confluencia porque Compromís la ha rechazado", ha aseverado Lima, que ha defendido que su fuerza política "no habría sido un obstáculo". "Legítimamente, Compromís ha optado por otro camino y debemos respetar su decisión, no pasa nada", ha agregado.

La también coordinadora general de Podem ha defendido que el partido está centrado ahora en lo que les "preocupa" que es una propuesta política para la ciudadanía valenciana y trabajando en las bases de un "nuevo gobierno progresista".

"No podemos ignorar que nos jugamos mucho porque existe la posibilidad real de una involución democrática y un retroceso de los derechos" con una posible "vuelta de la derecha" al poder.

Por su parte, la portavoz adjunta, Estefanía Blanes (de EUPV), ha considerado que a los integrantes de su formación no se les puede considerar "personas independientes" para incluir en una lista. "Esquerra Unida siempre ha tenido independientes en sus listas pero aquí no se está hablando exactamente de esto", ha agregado.

En este sentido, ha rechazado el término "sopa de siglas": "Una coalición política siempre se puede contemplar", ha indicado y ha señalado que la "casa común de la izquierda" —en referencia a las declaraciones del coportavoz de Compromís, Alberto Ibáñez— se construye "entre todos y todas".

"Normalmente se busca un espacio en el que se integren todos y todas, no se te invita a la casa de otro, eso no es la casa común", ha agregado, y ha remarcado que pese a estar "siempre abiertos" a la coalición, esta se debe "construir entre todos".

Mientras, por parte de Compromís, Papi Robles ha señalado: "Tenemos comprobado que la ciudadanía no valora bien las sopas de siglas" y ha defendido que la formación tiene como objetivo generar un "proyecto lo suficientemente atractivo para que la gente se sume y participe".

"Queremos interpelar a la ciudadanía movilizada", ha señalado y ha destacado su proceso de "apertura" en el que quieren "caminar hacia la suma de talento dentro de las propias candidaturas", y "escuchar y recibir sus aportaciones y sumar".