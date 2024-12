Sánchez busca un acuerdo sobre vivienda y el PP denunciar el "cupo catalán": así será la cumbre de presidentes

Abordar el problema de la vivienda, la financiación autonómica, la inmigración y la escasez de personal en el ámbito sanitario. Ese es, teóricamente, el orden del día de la Conferencia de Presidentes que se celebrará el este viernes 13 de diciembre en Santander. Se trata de un foro que institucionalizó el expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, en octubre de 2004 para debatir y adoptar acuerdos sobre asuntos de especial relevancia para el sistema autonómico y que el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, utilizó de manera recurrente durante la pandemia. Ahora hacía ya casi tres años que no se celebraba —el último fue en marzo de 2022 en la isla de la Palma— y ningún presidente autonómico quiere faltar a la cita ya que está previsto que acudan los 17, según recalcan fuentes gubernamentales, salvo cambios de última hora.

Eso sí, cada líder territorial tiene sus propios intereses. Las once autonomías presididas por el Partido Popular, junto con las dos ciudades autónomas, prevén formar un frente común en contra de que se reconozca la singularidad de Cataluña, un "desafío histórico nacional" según el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez busca alcanzar un acuerdo en materia de vivienda apoyado por el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y la presidenta navarra María Chivite. Por su parte, los dirigentes de Canarias, Fernando Clavijo, y del País Vasco, Imanol Pradales, han anunciado que presentarán una "alternativa" al modelo actual de gestión de migrantes que llegan a España.

Sánchez quería convertir la cita en un monográfico sobre vivienda, pero la presión del Partido Popular —y su mayoría absoluta en el Senado— obligó al Gobierno a incluir en el orden del día otras problemáticas. Al tener muchas más voces que el PSOE en ese foro, el PP cuenta con ventaja y Moncloa lo sabe. Sin embargo, aunque a los dirigentes de la derecha les une la causa común contra lo que denominan cupo catalán, no coinciden en el modelo de financiación autonómica, con distintas reclamaciones por las especificidades de los territorios. Por su parte, el acuerdo sobre migración se da prácticamente por descartado por la negativa de las autonomías del PP.

Las expectativas, de hecho, son bajas tanto por el propio formato tradicional de la reunión, que consiste en una sucesión de monólogos entre todos los presentes sin que realmente haya un intercambio de puntos de vista, como por la frontal oposición del partido de Feijóo de cara a llegar a acuerdos con el Gobierno de Sánchez. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a instar a sus homólogos de otras regiones a no asistir a las reuniones convocadas por Pedro Sánchez en La Moncloa, aunque todos acudieron menos ella.

Vivienda: Gobierno y oposición podrían acercar posturas para aprobar la ley del suelo

Para el Gobierno, la vivienda es el gran desafío de la legislatura y el principal tema a tratar el próximo viernes. "Nosotros vamos con voluntad de acuerdo, también de que se trata de un foro de reflexión y se puede avanzar. Vamos a ver hasta donde podemos llegar", explican fuentes del Ejecutivo en conversación con infoLibre, que también destacan que "muchas autonomías del PP tienen competencias sobre la materia". Fuentes del PP, por su parte, admiten que podrían acercar posturas para retomar las conversaciones en torno a la ley del suelo, que decayó hace unos meses en el Congreso por la negativa, precisamente, de la formación de Feijóo.

El pasado mes de octubre, las comunidades gobernadas por el PP y por el PSOE constataron en la Conferencia Sectorial de Vivienda sus grandes diferenciasa, centradas sobre todo en la declaración de zonas tensionadas para intervenir los precios del alquiler. Las autonomías del PP siguen insistiendo en que no aplicarán la Ley de Vivienda en cuanto a la declaración de zonas tensionadas y sus principales recetas a nivel autonómico ante el aumento de los precios de alquiler y compraventa se centran en la "okupación" y las "políticas intervencionistas" como enemigos a combatir.

Financiación autonómica: una tarea pendiente desde 2014 que genera tensiones en el PP

La revisión del modelo de financiación autonómica es una de las negociaciones más complicadas de entre las muchas que tiene pendientes el Gobierno. El actual modelo caducó en 2014, pero Mariano Rajoy, que era quien presidía el Gobierno entonces, fue incapaz de abrir una negociación para su modificación y ni siquiera llegó presentar una propuesta. Con Pedro Sánchez al frente de La Moncloa, se avanzó con expertos y se intercambiaron documentos con las comunidades autónomas, pero tampoco se llegó a concretar en ningún acuerdo ante la ausencia de consenso entre las autonomías y el complejo calendario electoral.

Reformar la financiación es un asunto central para todas las autonomías, pero capital en el caso de la Comunitat Valenciana y de Andalucía, que denuncian desde hace años su infrafinanciación, al igual que Murcia y Castilla-La Mancha. Las demandas de estas cuatro autonomías, tres de ellas gobernadas por el PP, contrastan con las de otras como Castilla y León y Galicia. En esta última, con Alberto Núñez Feijóo como presidente, se demandó que se tuvieran en cuenta factores como el envejecimiento o la dispersión de su población en los municipios rurales. Un modelo que, a su vez, es incompatible con las reclamaciones de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, para que en el cálculo tenga un mayor peso el número de ciudadanos censados. No se prevé que en la cita del próximo viernes se acerquen posturas más allá de que que los conservadores expresen su rechazo al cupo catalán y a la condonación de la deuda que, sin embargo, sí beneficia a muchas autonomías del PP.

Migración: un acuerdo prácticamente imposible por la oposición de las autonomías del PP

La alianza estratégica de Clavijo y Pradales para abordar el tema de la migración el próximo viernes, donde reclamarán más competencias, más recursos económicos y un "reparto equilibrado, solidario y justo" de los menores no acompañados que llegan a Canarias y también a Ceuta y Melilla, no alterará los planes del PP. El partido de Feijóo ya dejó claro el pasado jueves que rechaza cualquier opción de acuerdo si el Ejecutivo de Sánchez no asume íntegramente sus planteamientos y "cambia su política migratoria". El propio Feijóo anticipó en una conversación informal con los periodistas que su formación votará no a la propuesta para reformar la ley de extranjería para que la acogida de menores migrantes sea obligatoria para todas las autonomías.

A esto se le suma que Vox ha señalado este lunes que estará atento a lo que ocurra en Santander para decidir si dan su apoyo a los presupuestos en seis autonomías del PP. Si quieren sus votos, la formación de Santiago Abascal ha pedido a los barones del PP que demuestren "que están dispuestos a enfrentarse, no solo con el Gobierno de Pedro Sánchez, sino con su propio partido, con Génova". Si no se alcanza ningún tipo de acuerdo, como es previsible, el PP podría ver allanado el camino para aprobar los presupuestos de 2025 en la Comunitat Valenciana, Baleares, Extremadura, Aragón, Castilla y León y Murcia.

Sanidad: una falta de sanitarios general en la pública mientras se promociona la privada

La conclusión en todas las autonomías es clara: faltan sanitarios. Las comunidades autónomas son las que contratan a los médicos, dimensionan las plantillas, les pagan con sus presupuestos, organizan los hospitales y los centros de salud, también las que acreditan las plazas de médicos residentes (MIR) que pueden formar cada año, en las cuales el Ministerio oferta anualmente un número de puestos. Lo que reclaman las autonomías, especialmente las del PP, son más fondos por parte del Gobierno a la hora de cubrir ese personal.

Esa falta notable de profesionales que acusan todas las autónomas dificulta la cobertura de las plazas disponibles y compromete la capacidad para abordar la demanda asistencial que, además, cada vez es mayor. La atención primaria es una de las más castigadas ya que mientras la Organización Mundial de la Salud señala que los fondos destinados a ella deberían ser, al menos, el 25% de todo el presupuesto sanitario de la administración en cuestión, ninguna autonomía lo cumple. El PSOE y Sumar plantean, por su parte, eliminar la exención de los impuestos sobre las primas de los seguros sanitarios privados.