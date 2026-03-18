El Congreso tumba el proyecto del Gobierno para rebajar la tasa de alcohol al volante

El Congreso ha rechazado esta tarde uno de los proyectos estrella del Gobierno, la rebaja de la tasa de alcoholemia al volante, después de que el PP, que ha mantenido la incógnita hasta el último momento, haya votado en contra, así como Vox y ERC, a la proposición de ley del PSOE sobre este asunto.

La propuesta para modificar la Ley de Tráfico se ha debatido en la Comisión de Interior del Congreso, que tenía competencia legislativa plena, por lo que al no haber salido adelante —18 votos a favor y 19 en contra—, la iniciativa decae.

Mientras que ERC y Vox han anunciado en la propia Comisión, en el turno de portavoces, el sentido de su voto, el PP han esperado hasta la votación para hacerlo público, y eso que en la toma en consideración de la iniciativa hace un año tanto los populares como el partido de Santiago Abascal se abstuvieron.

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Se trataba de uno de los proyectos estrellas de la Dirección General de Tráfico (DGT) y del propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que en reiteradas ocasiones ha instado al Congreso a que la aprobaran tras un año encallada en la Cámara.

La iniciativa socialista buscaba rebajar el límite máximo de la tasa de alcoholemia permitido de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado) y unificarla para todos los conductores, eliminando las diferencias entre noveles y profesionales.

Y lo justificaba en los datos, ya que en casi un tercio de los accidentes está presente el alcohol. Además, casi la mitad de los conductores fallecidos en siniestros de tráfico había bebido o tomado drogas, según los últimos informes del Instituto Nacional de Toxicología.