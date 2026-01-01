Se cumplen 40 años del ingreso de España en la UE: “Todos hemos salido ganando”

Este jueves se cumplen 40 años del ingreso de España en lo que entonces se conocía como la Comunidad Económica Europea. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado que esa integración ha sido "lo mejor que le ha pasado a España".

"Hace 40 años entramos en las Comunidades Europeas. Un anhelo de progreso y esperanza se convirtió en la mayor palanca transformadora de nuestro país. Defendamos el mayor proyecto de paz y solidaridad. Europa es lo mejor que le ha pasado a España", ha escrito Sánchez en la red social X.

El Ministerio de Exteriores, José Manuel Albares, también ha recordado en esta misma red social la efeméride y señala que "España ha sido clave en la construcción del proyecto europeo, participando en sus políticas, en la consolidación del euro y en la ampliación de la UE". Un punto de vista que coincide con el enviado por la presidenta de la Comisión Europea.

Ursula von der Leyen ha subrayado, en un mensaje en vídeo, el carácter histórico de la adhesión de España a la Unión Europea, recordando que, tras años de separación, el país decidió regresar a Europa: “Escogisteis un futuro democrático, y regresasteis a vuestra casa, en el corazón de Europa”. En su discurso, ha destacado la profunda transformación vivida en estas cuatro décadas, “desde Asturias hasta Andalucía”, hasta convertir a España en “un motor económico”, referente en turismo, energías renovables y transporte sostenible, y en un actor clave de la integración europea, con un papel “fundamental” en proyectos como el euro o la ampliación de la UE.

Von der Leyen ha insistido en que la integración ha sido beneficiosa para ambas partes: España ha contribuido a que Europa sea “líder mundial en energías limpias”, mientras que la UE ha invertido en el país “centrándose en lo verdaderamente importante para las personas”, desde infraestructuras y vivienda social hasta hospitales, patrimonio cultural y conectividad digital. Una trayectoria compartida que ha resumido como “una gran historia que hemos sabido escribir juntos”, antes de desear a los españoles “un feliz 40 aniversario de la adhesión de España a la UE”.