Detenido el número dos de la lista del PSOE a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife por una presunta agresión

La Policía Local detuvo en la tarde de este miércoles a José Ángel Martín, número dos de la lista del PSOE a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, por una presunta agresión a un directivo del club de fútbol San José Tablero, según informa Europa Press.

Los hechos se produjeron cuando Martín, acompañado por algunos integrantes del equipo de campaña, intentó acceder al campo de fútbol para tomar imágenes y atestiguar el supuesto mal estado de las instalaciones.

En ese momento, según relata a Europa Press Clara, la presidenta del club, se produjo una discusión entre algunos padres y la comitiva socialista porque no querían que grabaran dado que estaba entrenando una selección de la isla y había menores.

Así, cuando el directivo del club —marido de Clara— y su hijo fueron a la oficina para coger las llaves de los baños y los vestuarios, según su relato, Martín dio una patada a la puerta y Manolo "cayó mal" y acabado hospitalizado con fractura de tobillo, tibia y peroné.

"Lo que ha pasado es inconcebible", ha comentado, subrayando que Martín "estaba fuera de sí" mientras gritaba "no sabes quien soy yo" y "quien te has creído que soy", molesto por el hecho de que les pidieran identificarse y no ser reconocidos como cargos públicos del Ayuntamiento.

Clara insiste en que los hechos son "tristes y lamentables" y lamenta la agresión a su marido, de 70 años. "Nos ha partido la vida pero lo importante es que ahora se recupere y salga adelante", ha destacado.

El PSOE ha emitido un comunicado, ratificado por la dirección regional, insular y local en que la apunta que si bien desconoce el atestado policial y no ha podido contactar con Martín, si se confirman los hechos solicitará su renuncia —si bien ya no es posible porque las listas están cerradas—.