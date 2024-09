Diez mentiras y cambios de opinón de Feijóo un año después del día que no fue presidente porque no quiso

Tuvo los votos a su alcance, dijo, pero no los quiso. Este 26 de septiembre se cumple un año desde la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. El líder del Partido Popular daba por descontada la victoria al calor de las encuestas del 23J. Ganó en votos y escaños, pero no pudo conseguir una mayoría suficiente para gobernar. Eso, sin embargo, no le frenó a la hora de presentarse a la investidura, que se saldó con 172 votos a favor —los de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria — y 178 en contra —los de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts y BNG —, quedándose a cuatro escaños de obtener la mayoría absoluta.

Con un discurso de una hora y 45 minutos desde la tribuna del Congreso, Feijóo trató de mantener la ficción de su victoria en las elecciones del 23J y sembró dudas sobre la legitimidad del Gobierno de Sánchez —que fue ratificado por la Cámara Baja apenas unas semanas después— insistiendo en que si los ciudadanos hubiesen votado sabiendo que el PSOE estaba dispuesto a aprobar una amnistía el resultado hubiese sido muy distinto. Además, aseguró que él nunca habría estado dispuesto a consentir tal "aberración jurídica", aunque sí se lo llegó a plantear.

Durante su discurso, el líder del Partido Popular combinó críticas muy duras contra el Gobierno de Sánchez y sus políticas con explicaciones acerca del rumbo que le daría a España si fuera elegido presidente del Gobierno y las cuestiones que no permitiría bajo ningún concepto. También se comprometió a liderar una oposición responsable con los acuerdos por bandera. Un año después, infoLibre recopila las mentiras, cambios de opinión e incoherencias de Feijóo.

"Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno"

El líder del PP aseguró que tenía a su alcance los votos para ser presidente del Gobierno, obviando que el apoyo de Junts o el PNV es incompatible con el de Vox, como todos los partidos implicados han dejado meridianamente claro. De hecho, a lo largo de este último año el líder del PP también ha abierto la puerta a impulsar una moción de censura contra Sánchez, para lo que también necesitaría unir los votos de la extrema derecha a los del nacionalismo vasco o catalán. De nuevo, unos y otros han negado esa posibilidad, desmintiendo así a Feijóo.

"No acepto pagar el precio que [Junts] me pide para ser presidente"

Feijóo también presumió de que él no estaba dispuesto a "pagar el precio" que Junts le pedía para ser presidente y dedicó buena parte de su discurso a cargar tintas contra la amnistía y las concesiones a los dirigentes del procés, recalcando en todo momento que el PP nunca aceptaría someterse a ese "chantaje". Un relato que ha quedado en entredicho después de que durante la campaña gallega trascendiera que el líder del PP estuvo dispuesto a estudiar durante 24 horas concederle la amnistía a Junts y sopesó la posibilidad de un indulto condicionado a Puigdemont, lo que encendió los ánimos en el partido, especialmente en el PP catalán, que rechaza cualquier pacto con ellos. Es más, en este último año se han sucedido las declaraciones contradictorias sobre el tipo de relación que deben mantener con los miembros de la antigua Convergència.

"No quiero controlar la Justicia, yo no"

En su discurso de investidura, el líder del PP aseguró que no quería "controlar" la justicia. Sin embargo, tras más de cinco años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Feijóo accedió el pasado mes de junio a pactar con el Gobierno base a la ley actual, que Feijóo ha criticado en infinidad de ocasiones, lo que le ha permitido elegir a los magistrados conservadores que forman parte del órgano de gobierno de los jueces. Como parte de esa misma negociación el líder de la oposición también acordó situar al magistrado José María Macías en el Tribunal Constitucional. De hecho, Feijóo defendió la elección de Macías y se lo anotó como propio, acusando al Ejecutivo de haber "impedido" hasta ahora "proponer el miembro que le correspondía" a su formación.

"No comparto los señalamientos a magistrados"

El expresidente de la Xunta de Galicia afirmó que él no iba a participar en las campañas de "señalamientos" a jueces y magistrados y acusó al Gobierno de hacerlo tras la aprobación de la ley del 'sí es sí'. Sin embargo, el Partido Popular lleva meses trabajando en la deslegitimación del Constitucional por tener una mayoría progresista y de la Fiscalía General del Estado, acusando a Álvaro García Ortiz de ejercer como el "abogado particular" de Sánchez. Hace solo unos meses el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, llegó a llamar "cáncer del Estado de Derecho" al Alto Tribunal, unas declaraciones que luego se vio obligado a rectificar.

"Los españoles esperan acuerdos y ejemplaridad, en lo que de mí dependa lo tendrán"

Otra de las claves del discurso de Feijóo fue presentarse como un hombre de Estado, dispuesto a a huir de "un frentismo motivado por intereses personales que acabará por no beneficiar a absolutamente nadie" y abierto a rubricar "grandes acuerdos" con el PSOE en diversas materias. Sin embargo, en esta legislatura la prioridad ha sido no dar a Pedro Sánchez ninguna victoria, incluso en cuestiones que benefician a sus propios ayuntamientos y comunidades como, por ejemplo, la ley del suelo o la senda de déficit. En estos 12 meses el PP solo ha accedido a pactar con Sánchez la reforma del artículo 49 de la Constitución, la ley de ELA y la renovación del CGPJ.

"Si todo lo reducimos al partidismo, poco queda del verdadero significado de la política"

El conservador también desdeñó "el partidismo" a la hora de hacer política. "Si todo lo reducimos al partidismo entonces poco queda del verdadero significado de la política. Desde luego, que nadie cuente conmigo para eso", aseguró. Sin embargo, en estos meses ese ha sido el principio que ha guiado la política del PP, priorizando sus intereses partidistas en materias como la migración, los fondos europeos o la política exterior. Es más, recientemente los populares avanzaron que votarían en contra de la designación de la vicepresidenta Teresa Ribera como comisaria y 'número dos' de Ursula Von der Leyen.

“Lo que el independentismo plantea es una aberración jurídica"

Aunque el líder del PP se planteó conceder a Junts la amnistía, al menos durante 24 horas, durante su discurso de investidura aseguró que se trataba de una "aberración jurídica" y afirmó, de manera tajante, que estaba fuera de los límites de la Constitución. Tanto el PP como los distintos presidentes autonómicos la han recurrido ante el Tribunal Constitucional, que será el que tenga la última palabra ya que existe un enorme debate jurídico sobre si la amnistía tendría encaje. Esta medida de gracia, a diferencia del indulto, no extingue sólo la pena, sino el delito en sí mismo. Es un borrón y cuenta nueva por la vía rápida. Y que puede aplicarse tanto en aquellos casos en los que aún no hubiera sentencia firme como en los ya condenados.

"Los españoles no votaron que los independentistas fuesen decisivos"

El PP naufraga en Bruselas: sin influir en la Comisión, desdibujado en la Cámara y sin aliados contra Sánchez Ver más

El conservador criticó la influencia que las formaciones independentistas tuvieron a la hora de decantar la balanza en favor de Sánchez. "Los españoles no votaron que los independentistas fuesen decisivos al otorgarles solo el 5,5% de los votos”, afirmó. Pero en un sistema parlamentario como el español cada voto cuenta, especialmente cuando ningún partido tiene la mayoría por si solo. El Congreso nacido de las elecciones del 23J se saldó con 28 diputados (el 8% de la Cámara) elegidos en candidaturas nacionalistas o regionalistas, una de las cifras más bajas de la democracia, pero también les convirtió en más decisivos que nunca.

"Quiero recuperar el consenso en la política exterior de España"

El líder del PP también manifestó que su vocación pasaba por "recuperar el consenso" en la política exterior de España. Un compromiso que se ha dejado por el camino en este último año. Recientemente su formación llevó al Congreso una proposición no de ley para reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia, el rival de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado mes de julio, que fue aprobada gracias a los votos del PNV. El PSOE votó en contra ya que el plan del Ejecutivo es esperar junto con el resto de países de la UE, hasta conocer las actas oficiales del resultado electoral. Sin embargo, el PP lleva semanas acusando al Gobierno de ser "cómplice" del Gobierno de Maduro e incluso de "participar en el golpe de Estado" contra la oposición.

"Las okupaciones de inmuebles no paran de incrementarse"

El problema de acceso vivienda no ha estado entre las prioridades del PP esta legislatura, pero sí las okupaciones. El líder del PP suscribió el alarmismo por la okupación en su discurso de investidura y lo hizo basándose en datos falsos. Según el Sistema Estadístico de Criminalidad de Interior, en 2022 se presentaron 16.726 denuncias por okupaciones, incluyendo usurpaciones y allanamientos, es decir, un 3,2% menos respecto el año anterior. En los cinco primeros meses de 2023 las okupaciones se redujeron un 11,1% respecto al mismo periodo de 2022.