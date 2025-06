Nuevos ataques israelíes matan a 36 gazatíes mientras esperaban para recoger comida

12:40 h, 10 de junio de 2025

El youtuber Adrián ‘Rescue You’, que cuenta con acreditación de prensa en el Congreso, ha interrumpido la rueda de prensa de la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, lo que ha provocado que Martínez haya acabado abruptamente su comparecencia. En el momento en el que los periodistas estaban planteando cuestiones a la portavoz de Sumar, el youtuber ha comenzado a gritar que él también quería preguntar sobre la ley ELA, a lo que el resto de compañeros han respondido pidiéndole que respetara los turnos asignados para hacerlo.

“Así es imposible trabajar”, se quejaba la periodista que trataba de hacer la pregunta a Martínez, mientras el youtuber gritaba. “Por favor, deje de gritar porque no deja desarrollar la rueda de prensa”, añadía también la diputada. El youtuber, sin embargo, insistía en su derecho de preguntar mientras tildaba al resto de periodistas de “amiguitos”. “Amigos no son, periodistas sí. Es la diferencia”, señalaba la portavoz de Sumar, mientras la jefa de prensa de Martínez insistía en que este no estaba respetando los turnos y que no se le había dado la palabra. Finalmente, Martínez ha abandonado la sala de prensa.

Informa Marta Monforte.