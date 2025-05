La policía detiene a 12 activistas que han denunciado la "feria de la guerra" de Ifema

13:01 h

El magistrado Leopoldo Puente ha citado a Claudia Montes, que fue miss Asturias 2017 y expareja del exministro Jose Luis Ábalos, así como al exdirector de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, para que declaren como testigos el próximo miércoles 21 de mayo.

Puente cita nuevamente a Montes para aclarar su contratación en LogiRail, una vez que la mujer no compareció el pasado día 6 al no haber podido ser notificada de la citación judicial, si bien ahora lo hace con expreso apercibimiento de que, en caso de no comparecer, sin motivo previamente justificado, se le impondrá una multa de entre 200 y 5.000 euros.