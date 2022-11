Montero reprocha al PP que "intente dar lecciones de constitucionalismo": "Ellos generaron el problema"

11:00 h

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha considerado que la reforma del delito de sedición anunciada el jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es una decisión "acertada y valiente". Ha dicho textualmente que una derogación del delito no implica despenalizar nada, ya que sigue vigente el delito rebelión, así como otros mecanismos como el artículo 155, ante lo que ha sostenido: "Ni amnistía, ni despenalización, ni nada". Preguntado por un futuro tripartito en Cataluña, Illa ha afirmado que no renuncia "a un Govern en solitario del PSC", y ha defendido que, aunque parezca algo aventurado, no es imposible.

También ha apuntado que en Cataluña "se están rompiendo relatos", aunque no ve que el proceso independentista se haya terminado porque considera que todavía hay cuestiones que hay que superar, en sus palabras, en la sociedad catalana.

Por otra parte, ha tachado de "pasividad desesperante" la actitud de ERC en la negociacion de los Presupuestos para la Generalitat para 2023, una negociación que aún no ha empezado, ha recalcado.

Lo ha dicho este sábado en la sesión Cataluña: presente y futuro en el XXVII Encuentro de Economía en Castell-Platja d'Aro (Girona), en la que ha lamentado que de momento "ha habido contactos pero no negociación" acerca de las cuentas catalanas.

Ha aseverado que "el momento exige a todas las administraciones que haya presupuestos aprobados", y que es una petición que su partido viene pidiendo desde finales de agosto.

Illa ha sostenido que cuando haya una negociación sobre los presupuestos "va a ser exigente y no va a ser clandestina".

Al ser preguntado por si cree que en Cataluña hay demasiados impuestos propios, Illa ha defendido que "no es momento de tocar la fiscalidad", aunque asegura que Europa va hacia un ámbito de fiscalidades mucho más homogéneas.