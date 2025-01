Díaz confía en un acuerdo sobre el salario mínimo y pide a los agentes sociales "altura de miras"

12:15 h

El expresidente del Gobierno Felipe ha considerado este miércoles que España "no puede" ni "se debe permitir" que el rey emérito muera fuera del país. "Me gustaría que esté aquí", ha reconocido.

González ha hecho estas afirmaciones sobre el rey Juan Carlos en una entrevista en Telecinco recogida por EFE, en la que ha defendido además la decisión de Felipe VI no de acudir a la inauguración de los actos conmemorativos de la muerte de Franco.

"No ha ido porque no iba alterar la agenda de Estado para ir a un acto de no Estado", ha incidido y ha opinado que fue "un acto puramente de partido", al que ha agradecido no haber sido invitado.

"Si yo estuviera en el lugar de García Ortiz, dimitiría"

Ha considerado también que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debería dimitir para dar "dignidad" a la institución que representa tras su imputación por la presunta revelación de secretos sobre la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.