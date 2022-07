Directo | Ola de incendios: preocupan los fuegos descontrolados del Jerte, Pont de Vilomara y Mijas

14:18 h

La Xunta asegura tener controlado "un 90% del perímetro" de los seis incendios activos en las localidades lucenses de Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón que, junto a los tres incendios de Quiroga, han calcinado ya casi 3.000 hectáreas. Según ha confirmado el técnico de distrito de la Consellería Ramón Recaman, la orografía de la zona, "con pendientes acusadas" a las que solo pueden llegar medios aéreos, dificulta el control.

En todo caso, ha afirmado que la previsión es que a lo largo de este domingo se consiga que todos los incendios activos en estos momentos en la zona -seis en total, que afectan a los municipios de Folgoso do Courel, Samos y A Pobra do Brollón- pasen a una fase de estabilización.

En declaraciones a los medios desde el puesto de mando avanzado desde el que se gestionan los incendios registrados en la provincia de Lugo, en A Pobra do Brollón, el conselleiro do Medio Rural, José González, ha explicado que los incendios en Galicia "no están avanzando" y ahora los medios se centran en perimetrar las zonas afectadas para dar por controlados los fuegos y trabajar en que "no se hagan reproducciones".

"No queremos hablar de estabilización o control, pero podemos decir que los incendios no están avanzando y trabajamos para que en su perímetro no se hagan reproducciones. Ahora el trabajo se centra en finalizar la perimetración de los incendios, evitar que ardan más hectáreas y, a partir de ahí, un trabajo muy fuerte para refrescar el perímetro", ha explicado el conselleiro.