EEUU acusa a Rusia "formalmente" y "sin género de duda" de crímenes contra la humanidad

14:46 h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que el aborto es un derecho que tiene la mujer dentro de la ley: "Por fin la derecha reconoce que es un derecho, aunque apostillan que no es fundamental; bienvenidos al siglo XXI, aunque sea con 23 años de retraso".

Así se ha pronunciado Sánchez, en el acto de presentación de la candidata del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza en las elecciones de mayo, Lola Ranera, al que han asistido el presidente de Aragón y secretario general del PSOE en la comunidad autónoma, Javier Lambán, y la ministra de Educación y FP, la zaragozana Pilar Alegría.

Sánchez ha comentado que su Gobierno ha tenido "todas las dificultades externas e internas", estas últimas "porque tenemos una oposición que no merece ese nombre porque no han arrimado el hombro" y esta semana, por ejemplo, la derecha ha votado no a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, a la revalorización de las pensiones e incluso ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas, ha expuesto.

"Solo dicen sí a defender los privilegios de unos pocos y siempre dicen no a defender las conquistas y avances de la mayoría social de este país" y tratan "de convertir en mercancía los derechos", ha sostenido Sánchez.