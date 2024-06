Los negociadores de PSC y ERC tienen una reunión y se emplazan a "continuar trabajando"

10:55 h

El líder de la ultraderechista Agrupación Nacional francesa, Jordan Bardella, ha cuestionado que futbolistas "multimillonarios" como Kylian Mbappé quieran "dar lecciones a gente que no llega a fin de mes", después de que el capitán de la selección francesa instase a los jóvenes a no votar por los "extremos" en las elecciones legislativas del 30 de junio y el 7 de julio.

Bardella ha dicho sentir "respeto" por personas que son "iconos del fútbol e iconos de la juventud", pero ha llamado a "respetar a los franceses" para sugerir, en una entrevista a CNews, que se abstengan de realizar declaraciones políticas como la pronunciada el domingo por Mbappé.

"Cuando tienes la suerte de tener un gran sueldo, eres multimillonario, puedes moverte en jet privado", no caben a juicio de Bardella este tipo de mensajes, habida cuenta de que hay otras personas "que no llegan a fin de mes, que no se sienten seguros, que no viven en barrios superprotegidos y que a veces sienten que se pierden los valores de su país".

Asimismo, respecto al "orgullo" con el que Mbappé dijo que vestiría la camiseta de la selección, el aspirante a primer ministro por Agrupación Nacional ha sentenciado: "No sabía que la camiseta de la selección francesa era la camiseta del Gobierno".

Bardella aspira a encabezar el Ejecutivo tras las elecciones legislativas, adelantadas por el presidente, Emmanuel Macron, tras el sólido triunfo de la ultraderecha en las europeas. Enfrente tendrá a la lista afín a Macron y al Nuevo Frente Popular conformado en la izquierda y que integran, entre otras formaciones, el Partido Socialista y La Francia Insumisa (LFI).