El PP revienta la sesión de control en el Congreso ante la falta de apoyos para liderar una moción contra Sánchez

Pregunta de Gabriel Rufián a Pedro Sánchez: "¿Qué piensa hacer?". "Entiendo que Abascal se ha ido a desayunar y los ha dejado tirados y no saben que hacer", comenta el portavoz de ERC a la bancada del PP.

"Lo que voy a hacer es lo que estoy haciendo: actuar cuando hay un caso de corrupción. Tolerancia cero con la corrupción. Y lo segundo, defender lo que está haciendo este Gobierno de coalición progresista", responde Sánchez que asegura que "está abierto" para escuchar a los grupos para "recuperar la confianza perdida".

"Esto no es suficiente", asegura Rufián que afea que no actuarán hasta que apareció el informe de la UCO. "Haga tres cosas: jure y perjure que no estamos ante la Gürtel y que no aparecerán papeles con P punto Sánchez. vaya contra los corruptores. Y que nunca más esta gente se siente en los escaños", prosigue el portavoz republicano. "La izquierda no podemos robar, esta gente sí. No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium", asegura.

"No voy a aceptar que haga de la anécdota una categoría. La izquierda no roba", asegura Sánchez.

A su salida del hemiciclo, el portavoz de ERC ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que tras la pregunta está pensando si va a asistir o no al encuentro previsto con Sánchez en la Moncloa, dentro de la ronda que el también líder del PSOE está teniendo con sus socios de investidura. Finalmente sí acudirá.