Directo | Ucrania confirma que la isla de las Serpientes ya está totalmente despejada de presencia rusa

13:10 h

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha augurado que España está "ante una gran crisis económica muy severa" que supone "casi una emergencia" y ha criticado que el Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez, "han fallado en el diagnóstico y en las soluciones" puesto que "no vieron venir la crisis como hizo Zapatero".

Así lo ha expresado este sábado en Valencia durante el acto de celebración del primer aniversario de la elección de Carlos Mazón como presidente del PPCV, donde González Pons ha lamentado que hoy "vuelve a subir la luz casi un dos por ciento pese a todas las medidas del Gobierno" y que la inflación es "la más alta de todos los grandes países de la zona euro".

Así, ha reprochado al Gobierno de España y en concreto a su presidente, Pedro Sánchez, que "han fallado en el diagnóstico y en las soluciones" puesto que "no vieron venir la crisis como hizo Zapatero y ahora mismo no están llevando a cabo ninguna medida estructural que permita corregir los Presupuestos y prepararnos para lo que viene después del verano".

"La recesión está cerca, la inflación no para de crecer y no vemos ninguna medida de verdad efectiva para impedir la una y la otra", ha criticado. "Hace mucho que la prima de riesgo no se sienta a nuestro lado, pero id haciéndole sitio que es posible que después del verano vuelva, que los intereses de la deuda crezcan, que los precios no moderen su crecimiento, que el empleo empiece a verse afectado y que España en su conjunto se empobrezca", ha advertido, al tiempo que ha augurado que se aproxima "una crisis muy severa".