Vilda: "Hemos demostrado que sabemos sufrir, este equipo ha creído y somos campeonas del mundo"

15:23 h

El seleccionador español de fútbol femenino, Jorge Vilda, reiteró este domingo que su equipo ha sabido "sufrir" a lo largo de todo el Mundial y que "ha creído" hasta coronarse como "campeón del mundo (sic)" tras ganar por 1-0 al combinado de Inglaterra en la final disputada en Sídney (Australia).

"Es difícil de describir. Inmensa alegría, orgullosísimo de este equipo, muy feliz por toda la gente que está ahora mismo viéndonos, que les hemos hecho felices también. Hemos demostrado cómo podemos jugar, hemos demostrado que sabemos sufrir, este equipo ha creído y somos campeones (sic) del mundo", declaró Vilda a RTVE, a pie de campo nada más ganar España el título frente a las inglesas con un gol de Olga Carmona.

"En cuanto ha pitado el árbitro (sic), me he girado, he visto a mi mujer y a mi hija, que han podido venir. Mi hijo pequeño está en casa, mis padres... Bueno, toda la gente que me quiere. Somos una familia pequeña. Pero bueno, muy feliz por todo el mundo", comentó el entrenador de la Roja.

Justo antes de la ceremonia de entrega de trofeos, Vilda mandó un mensaje a la afición española: "Ahora que celebren". "Ahora lo que les queda es celebrar. Me imagino cómo puede estar España, nosotros también vamos a empezar a celebrar aquí y no sé cuándo acabará", admitió el técnico de las nuevas campeonas del mundo.