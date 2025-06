El juez rechaza suspender la declaración de Koldo y la personación del Gobierno navarro en el 'caso Cerdán'

08:05 h

El Tribunal Constitucional da inicio este lunes a un pleno histórico de cinco días, centrado en exclusiva en la ley de amnistía, con una ponencia que propone avalar la norma en líneas generales y que augura un debate intenso entre sus magistrados. Se trata de un pleno monográfico para que el se ha habilitado toda la semana, de lunes a viernes, aunque a priori la intención es votar el jueves, si no hay imprevistos o dilaciones, si bien hay que esperar a cómo vaya transcurriendo el debate, informan a EFE fuentes jurídicas.

Los magistrados estudiarán el recurso del PP contra la ley que acordó borrar la responsabilidad penal, administrativa y contable en las causas del procés. La sentencia marcará el camino al resto de los treinta recursos que se están tramitando en el tribunal y que no se verán hasta después del verano.

Sobre la mesa, el borrador de la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, que, entre otras cosas, defiende que la amnistía encaja en la Constitución, que no es arbitraria ni responde a un capricho y que el porqué de la ley es "jurídicamente indiferente".

No obstante, plantea tres matices a la norma: acota más la ley al decretar que no son amnistiables los hechos posteriores al 13 de noviembre de 2023; establece que el perdón debe abarcar a protestas en contra del procés y no solo a las actuaciones en favor de la independencia; y obliga a preguntar a todas las partes para proceder al archivo de un procedimiento en el Tribunal de Cuentas.

Diez magistrados -seis progresistas y cuatro conservadores- debatirán esta ponencia, tras la salida del debate del progresista y exministro Juan Carlos Campo y del conservador y exvocal del CGPJ José María Macías por haberse pronunciado anteriormente sobre la amnistía.

A priori, todo apunta a que la mayoría progresista respaldará el borrador que avala la amnistía frente al rechazo de la minoría conservadora, partidaria de tener más tiempo para el debate y de esperar a que la Justicia europea se pronuncie sobre las cuestiones planteadas por los tribunales españoles.

La futura sentencia del TC en principio no afectará a casos concretos como los de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras u otros a quienes no se les amnistió la malversación. Sus casos no están afectados por la constitucionalidad o no de la norma, sino porque el Tribunal Supremo no la consideró aplicable a su actuación en el procés.