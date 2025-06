Montero, a Gamarra: "Este es un Gobierno legítimo salido de las urnas, algo que nunca han querido aceptar"

09:10 h

Ante la ausencia de Pedro Sánchez, la primera en responder este miércoles será María Jesús Montero. La primera pregunta es de Cuca Gamarra: "¿A qué teme el Gobierno?". "Lo que ustedes intentan es evitar a toda costa la democracia", asegura la número dos del PP que está acompañada por Alberto Núñez Feijóo.

"Este es un Gobierno legítimo salido de las urnas, algo que ustedes nunca ha querido aceptar", asegura la vicepresidenta primera del Gobierno que responde a Gamarra enumerando cosas que hacen los populares que "dan miedo". "Da miedo un partido que no tiene propuestas, que no cree en el estado del bienestar, que abraza los postulados machistas y racistas", asegura y concluye: "Al PP no le tenemos ningún miedo"

"Son un gobierno en vilo, en situación de psicosis", indica Gamarra que también dice que el PSOE "tiene miedo a que sus propios compañeros hablen".

"Ante la corrupción la reacción de mi partido es pedir el acta y expulsar del partido. ¿Sabes lo que hicieron ustedes? A Bárcenas le pusieron sueldo, chófer y coche oficial, esa es su respuesta ante la corrupción", concluye Montero.