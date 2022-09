Directo | La participación en Italia alcanza el 19%, casi la misma cifra que en las anteriores elecciones

12:45 h

La presidenta de Junts y presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, ha criticado este domingo a sus socios de gobierno, ERC, al firmar que "la cuestión no es entrar o salir del Govern, la cuestión es que con este Govern no se avanza hacia la independencia, que no se cumplen los compromisos firmados".

En una entrevista del Ara recogida por Europa Press, ha deseado que el Debate de Política General del Parlament de la próxima semana sirva para "visualizar cuál es el rumbo político que sigue el Govern" y ha dicho que seguirá el debate desde la tribuna de invitados.

Sobre si Junts se plantea un cambio de consellers en el Ejecutivo, ha afirmado: "Las decisiones no las tomaremos nunca 'ex-ante'; en todo caso, 'ex-post". Al preguntársele si dejaría Junts pese a presidirlo, según cómo siga la situación, ha respondido: "¿Hemos conseguido el objetivo por el cual yo entré en política? No. Por tanto, continúo comprometida".

Ha dicho que el independentismo tenía en 2017 ilusión, horizonte y unidad desde las instituciones, y cree que el objetivo sigue siendo posible: "Lo que tenemos que hacer es aprender de los errores, para repararlos, y de las fortalezas, y mantenernos". "La unilateralidad, cuando es el único camino que deja la negativa constante de un estado, es lo que practicamos el 1-O. Tenemos que trabajar en esta línea", ha añadido.