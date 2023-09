13:35 h

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y ministra en funciones de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha recriminado al PP el pacto de gobierno al que ha llegado con Vox en Murcia, un acuerdo que se suma a los cuatro que se han llevado a cabo en los últimos meses en diferentes comunidades autónomas.

"No es que el PP haya hecho suyas las propuestas y las políticas de Vox, es que el PP se abraza sin complejos a las políticas y a la ideología de Vox porque, en definitiva, son las políticas y la ideología que ellos defienden. Son las dos caras del mismo disco", ha asegurado este domingo en un vídeo difundido por el PSOE.

La ministra ha asegurado que los pactos alcanzados por el PP y Vox en las comunidades autónomas dejan claro "que si sus votos hubieran sumado el pasado 23 de julio hoy estarían gobernando España".

Por otro lado, ha reprochado al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, su total "desinterés", "desidia" y "soledad" al no escuchar lo que la ciudadanía expresó en las urnas el pasado 23 de julio. "Hasta el propio Feijóo sabe que estamos ante una investidura fallida. El PP debe hacer una lectura certera. Los ciudadanos en las pasadas elecciones hablaron muy claramente y con sus votos dijeron 'no' al proyecto derogatorio del PP y dijeron no a sus políticas de confrontación, división, retroceso, recortes y censura", ha señalado.