Unidas Podemos cree que RTVE les "excluye" de la propaganda electoral para "revivir" el bipartidismo

13:10 h

El portavoz de campaña del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, ha cargado este domingo contra el "feminismo de vía estrecha" de Unidas Podemos así como ha criticado la última medida del Gobierno central de proporcionar un descuento del 50% en el Interrail europeo para que los jóvenes de entre 18 y 30 años, que ha descrito como "bigardos", puedan viajar por toda Europa entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

Sémper ha criticado estas "propuestas estrambóticas" en un acto junto al alcalde de Madrid y candidato del PP a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, en el parque de La Gavia del Ensanche de Vallecas. Durante su intervención ha criticado la propuesta de Unidas Podemos de una "Sociedad Municipal de los Cuidados", que a su juicio responde al "feminismo de vía estrecha, de pancarta, pero que no es real".

Sostiene que el proyecto de Sánchez "es legítimo pero merece ser combatido", porque la gestión del presidente del Ejecutivo, ha continuado, es "poner en la calle a violadores y pederastas -en alusión a la ley del 'solo sí es sí'". "Cuando esto sucede alguien tiene que dar la cara", ha expuesto a renglón seguido.

"Llevan gobernando cinco años y ahora anuncian 183.000 viviendas. Tenemos que recuperar el prestigio de la política, de las instituciones, no avergonzarnos del Consejo de Ministros, que un presidente del Gobierno no esté empeñado en controlar a la oposición. No queremos ganar contra Sánchez, y sí a favor de España", ha finalizado.