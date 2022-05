Directo | Rusia defiende que responderá de manera "proporcional" a la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN

07:58 h

El asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ha reconocido este miércoles que retomar las conversaciones de paz con Rusia es algo "imposible" a día de hoy.

En una entrevista para la emisora Radio NV recogida por al agencia UNIAN, Podoliak, quien también lideró en su día los acercamientos y encuentros con la parte rusa, ha incidido en que la posición del presidente, Volodimir Zelenski, es importante para el proceso de acercamiento, pero que en la actualidad es "imposible".

Por otro lado, el funcionario ucraniano ha lamentado que las autoridades rusas aún no sean conscientes de las consecuencias reales de la guerra, pues considera que, en parte, Moscú aún no ha sufrido los efectos de las sanciones que gran parte de la comunidad internacional ha impuesto contra Rusia. "Rusia aún no ha comprendido por completo que es una país paria", ha criticado con vehemencia Podoliak, quien considera que las autoridades rusas están "viviendo en su propaganda".