El PP acusa al PSOE de "estar dispuesto a prostituir la democracia y la Constitución"

10:22 h

El vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, ha insistido este martes en el líder de su formación, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el ganador de las elecciones generales del pasado 23 de julio, algo que tiene que "asumir" Pedro Sánchez. "En España, el Gobierno de la nación siempre ha estado encabezado por quien había ganado las elecciones generales. Esta, si nosotros no conseguimos hoy la investidura, será la primera vez que esto no ocurra, y no ocurrirá simplemente porque Pedro Sánchez está dispuesto a prostituir, fíjese bien la palabra que utilizo, a prostituir la democracia y nuestra Constitución con tal de satisfacer su ego y su propio ombligo", ha llegado a afirmar.

En una entrevista en La hora de la 1, el líder conservador ha continuado afirmando que a su partido le "faltan cuatro votos pero" le "sobra dignidad". A continuación, ha denunciado que el PSOE "no tiene escrúpulos, no tiene principios, no tiene valores".