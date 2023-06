10:46 h

La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha dicho este martes estar sorprendida por el rechazo del PP a la propuesta de Pedro Sánchez de hacer seis cara a cara con Alberto Núñez Feijóo hasta las elecciones generales del 23 de julio, señalando que una excentricidad —el argumento popular para oponerse— es no posibilitar esos debates y afirmando que el país no merece a un candidato que "se esconde".

"Nuestro país no merece a un presidente que se esconde y que esconde lo que quiere hacer. Se merece que los candidatos se expliquen y no se escondan ante algo de tan sentido común como el debate y el contraste de ideas", ha manifestado Alegría.

En declaraciones a TVE y Antena 3, recogidas por Europa Press, la portavoz socialista ha sugerido que cuando alguien no quiere debatir puede ser por "dos motivos": o que "no tiene proyecto" o "pretende esconderlo". "No sé cuál es lo más grave", ha enfatizado.

Alegría ha desvelado que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ayer se puso en contacto con el PP, en concreto con su coordinador general, Elías Bendodo, con el objetivo de hablar y fijar unas "reglas básicas" para los cara a cara, justo después de lanzar Sánchez su propuesta.