Putin declara la ley marcial en los territorios anexionados por Rusia en Ucrania

11:04 h

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha defendido este miércoles su derecho a expresar "libremente y sin coacciones" su opinión sobre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que, según ha recalcado, siempre ha tratado "con respeto" y "jamás" ha "insultado".

Tezanos ha aprovechado su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, donde ha acudido a explicar las cuentas públicas del instituto demoscópico para 2013, para replicar a las críticas que le ha dedicado el PP por afirmar que a Feijóo se le ha acabado "la luna de miel" en los sondeos porque ha cometido "errores" y la gente ha empezado a percibir que carece de "los conocimientos necesarios" para liderar su partido.

El consevador José Antonio Bermúdez de Castro le ha echado en cara esas "descalificaciones". "Me he manifestado con respeto, no he insultado jamás, pero puedo tener opiniones", le ha contestado Tezanos.

"En una sociedad libre tenemos que tener la libertad de poder expresar sin coacciones esas opiniones porque lo contrario nos mete en un túnel negro de la Historia que no conduce a nada bueno", ha avisado el presidente del CIS.