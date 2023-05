Montero no descarta la presencia en las listas de barones del PSOE que han perdido su presidencia

10:48 h

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que habrá que ver "cómo quedan los números" tras las elecciones generales, y aunque ha asegurado que el PSOE tiene "preferencia" para su formación y "lo más lógico" sería que lo apoyara, no ha descartado "otra alternativa" en la que no esté Vox (es decir, del PP) si no hay ningún modo de que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda repetir en el cargo.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que, cuando Sánchez anunció el adelanto de los comicios, ya dijo que "no tenía mucho sentido" porque coincide con la conformación de las instituciones tras las elecciones municipales y forales, y el inicio de la presidencia española de la Unión Europea, y que, aunque considere que "no es el momento más adecuado, seguiremos adelante".

El portavoz jeltzale ha asegurado que las elecciones del 23 de julio serán "totalmente distintas" a las recientemente celebradas, en las que ha reconocido "la bajada" que ha sufrido su partido, aunque ha destacado que "nuestros datos son mejores que los de 2011, cuando se dijo que llegaba el cambio".